Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE 1 LİRA 14 KURUŞ ZAM GELECEK

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 14 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 53 LİRA 34 KURUŞTAN SATILACAK

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 53 lira 34 kuruştan, Ankara'da ise 54 lira 35 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.