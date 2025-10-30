Haberler

Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 53 lira 34 kuruştan satılacak.

  • Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
  • İstanbul'da benzinin litresi 53 lira 34 kuruştan satılacak.
  • Ankara'da benzinin litresi 54 lira 35 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE 1 LİRA 14 KURUŞ ZAM GELECEK

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 14 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 53 LİRA 34 KURUŞTAN SATILACAK

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 53 lira 34 kuruştan, Ankara'da ise 54 lira 35 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Gebze'de arama çalışmaları sona erdi! Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan binadan mucize bekledik ama acı haberler geldi
Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek

Dünyanın beklediği Trump-Şi görüşmesinden piyasayı rahatlatan kararlar
Trump, Çin lideri Şi ile bir araya geldi! Savaş bakanlığına nükleer talimatı

Trump, Çin lideri Şi ile bir araya geldi! Savaş bakanlığına nükleer talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en yüksek gökdeleni Türk bayrağı ile aydınlatıldı

Dünyanın en yüksek gökdeleni Türk bayrağı ile aydınlatıldı
David Beckham ve Hande Erçel, aynı reklam filminde

David Beckham, ünlü Türk oyuncuyla aynı reklam filminde
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt

AK Parti'ye dönecek mi? Babacan'ın yanıtı belli oldu
Dünyanın en yüksek gökdeleni Türk bayrağı ile aydınlatıldı

Dünyanın en yüksek gökdeleni Türk bayrağı ile aydınlatıldı
Bahçeli Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi

Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana

İddiaların gölgesinde... Zirveye damga vuran fotoğraf
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.