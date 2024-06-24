Üye Girişi
Haberler

Benzine 2 TL, motorine 1,68 TL zam yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akaryakıtta beklenen fiyat artışı gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Buna göre benzine 2 TL, motorine ise 1,68 TL zam uygulandı. Yeni tarifeye göre İstanbul'da benzin ve motorinin litresi 42 TL'yi aştı.

Döviz kurları ve uluslararası petrolün satışına göre değişen akaryakıt fiyatlarında yaşanan yeni gelişme sonrası benzin istasyonlarının tabelaları bir kez daha güncellendi.

ERTELENMİŞTİ

21 Haziran Cuma günü yapılması beklenirken 25 Haziran'a ertelenen benzin ve motorin zammı, pompa fiyatlarına yansıtıldı. Böylece benzinde 2 TL, motorinde ise 1,68 TL fiyat artışı yaşandı.

BENZİN, MOTORİN VE LPG NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 42,29 TL, motorinin litresi ise 42,35 TL'den satılırken LPG fiyatı ise ortalama 20,19 TL olarak belirlenmiş durumda.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplamasında gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Ekonomi

Zam Finans Ekonomi Haberler

ATM'lerde para çekme limitleri değişti

ATM'lerde para çekme limitleri değişti

 Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var

Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var

 Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran 'şeriat' sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

 İmamoğlu, kendisine karşı 'Erdoğan' diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi

İmamoğlu, kendisine karşı "Erdoğan" diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title