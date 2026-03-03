Benzin ve motorine zam beklentisi

Benzinin litre fiyatına 1 lira 71 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 6 lira 69 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 71 kuruş, motorinin litre satış fiyatına ise 6 lira 69 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 60,09 liraya, Ankara'da 61,03 liraya, İzmir'de ise 61,31 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise İstanbul'da ortalama 67,07 liraya, Ankara'da 68,16 liraya ve İzmir'de 68,43 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı