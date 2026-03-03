Haberler

Benzin ve motorine zam beklentisi

Güncelleme:
Benzin fiyatlarına 1 lira 71 kuruş, motorin fiyatlarına ise 6 lira 69 kuruş zam bekleniyor. Fiyat artışları sonrası İstanbul'da benzin fiyatı ortalama 60,09 lira, motorin ise 67,07 lira olacak.

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 71 kuruş, motorinin litre satış fiyatına ise 6 lira 69 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 60,09 liraya, Ankara'da 61,03 liraya, İzmir'de ise 61,31 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise İstanbul'da ortalama 67,07 liraya, Ankara'da 68,16 liraya ve İzmir'de 68,43 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor. - İSTANBUL

