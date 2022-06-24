Benzin türlerine etanol harmanlanması hakkında tebliğde değişiklik - Haberler

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Benzin türlerine etanol harmanlanması hakkında tebliğde değişiklik

AA - Gülşen Çağatay - Ekonomi
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Benzin türlerine etanol harmanlanması hakkında tebliğde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ'in 4'üncü maddesinde yer alan "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu" ibaresi "Tarım ve Orman Bakanlığı" olarak değiştirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ'in 4'üncü maddesinde yer alan "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu" ibaresi "Tarım ve Orman Bakanlığı" olarak değiştirildi.

EPDK'nin Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğin ilgili maddesinde yer alan "Etanol üreticisi: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından benzin türlerine harmanlama amaçlı yakıt biyoetanolü üretme yetkisi verilmiş şirketleri ifade eder" ibaresinde yer alan "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu" ibaresi "Tarım ve Orman Bakanlığı" olarak değiştirildi.

Ayrıca, tebliğe eklenen yeni geçici maddeyle, tebliğin geçici 2'nci maddesinde yer alan harmanlama yükümlülük oranının bu yıl, rafinerici lisansı sahipleri için kara tankeri dolumu üniteleri vasıtasıyla teslim edilen benzin türlerinin toplamı üzerinden hesaplanmasına karar verildi.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

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