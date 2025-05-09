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Bellona'nın satış ihalesinde tam 570 kez fiyat artırıldı

Bellona'nın satış ihalesinde tam 570 kez fiyat artırıldı
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Haberler
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Bellona'nın satış ihalesinde eşine az rastlanan bir pazarlık yaşandı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı ihale sürecinde fiyatın tam 570 kez artırıldığı ortaya çıktı.

Mobilya sektörünün köklü markalarından Bellona, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından dün düzenlenen satış ihalesinde büyük ilgi gördü. İki yatırımcının yoğun rekabetine sahne olan süreçte, başlangıç fiyatının bir milyar lira üzerine çıkılarak en yüksek teklif 8 milyar 1 milyon TL seviyesine ulaştı. İhale, rekabetin şiddetini yansıtan 570 teklif artışıyla bir saatten uzun sürede sonuçlandı.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

İhale, bağımsız değerleme kuruluşunun belirlediği 7 milyar TL muhammen bedel üzerinden açıldı. Ancak süreç, bu değerin yatırımcılar açısından yalnızca bir başlangıç noktası olduğunu kanıtladı. TMSF'nin açıklamasına göre, iki katılımcının karşılıklı hamleleriyle fiyat tam 570 kez artırıldı. Bu, sadece maddi bir çekişme değil, aynı zamanda Bellona'nın marka değeri ve sektör potansiyeline olan güvenin göstergesi olarak yorumlanıyor.

SONUÇ REKABET KURUMU'NA BİLDİRİLDİ

İhalenin teknik olarak ilk aşaması tamamlandı. Şimdi süreç, Rekabet Kurumu'nun onayına sunulacak. Yasal onayların alınmasının ardından satış işlemi resmen tamamlanacak. Bu adım, Türkiye'deki önemli sanayi ve tüketim markalarının yeniden yapılandırılma sürecinde geldiği noktayı da ortaya koyuyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Milletin malına çöküp yandaşa satıyorlar. Devlet devlet deği mafya olmuş. Hiçbir fabrika açmayıp, hiç üretmeden milleti ağır vergilerle soyarak ayakta durmaya çalışan bir devlet.

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