Bellapais Adana'da 4. şubesini açmaya hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Adana'da faaliyet gösteren Sinem Çekinmez'e ait güzellik merkezi 'Bellapais' 4. şubesini açmaya hazırlanıyor.
ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Adana'da faaliyet gösteren Sinem Çekinmez'e ait güzellik merkezi 'Bellapais' 4. şubesini açmaya hazırlanıyor.
Kentte 3 şubeyle faaliyet gösteren Sinem Çekinmez'e ait güzellik merkezi 'Bellapais' merkez Çukurova ilçesine bağlı Uğur Mumcu Bulvarı'nda 4. şubeyi açıyor. Şubenin tadilatı devam ederken Mayıs ayının başında faaliyete geçeceği öğrenildi.
3 şubesinde 250'si kadın toplam 253 kişiyi istihdam eden Çekinmez, Mayıs ayının başında açacağı şubeyle istihdam edeceği kişi sayısını da arttıracağını söyledi.
Sinem Çekinmez, önümüzdeki aylarda 5.şubesini de açacağını müjdeledi. - ADANA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi