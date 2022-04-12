Bellapais Adana'da 4. şubesini açmaya hazırlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bellapais Adana'da 4. şubesini açmaya hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Bellapais Adana'da 4. şubesini açmaya hazırlanıyor

Adana'da faaliyet gösteren Sinem Çekinmez'e ait güzellik merkezi 'Bellapais' 4. şubesini açmaya hazırlanıyor.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Adana'da faaliyet gösteren Sinem Çekinmez'e ait güzellik merkezi 'Bellapais' 4. şubesini açmaya hazırlanıyor.

Kentte 3 şubeyle faaliyet gösteren Sinem Çekinmez'e ait güzellik merkezi 'Bellapais' merkez Çukurova ilçesine bağlı Uğur Mumcu Bulvarı'nda 4. şubeyi açıyor. Şubenin tadilatı devam ederken Mayıs ayının başında faaliyete geçeceği öğrenildi.

3 şubesinde 250'si kadın toplam 253 kişiyi istihdam eden Çekinmez, Mayıs ayının başında açacağı şubeyle istihdam edeceği kişi sayısını da arttıracağını söyledi.

Sinem Çekinmez, önümüzdeki aylarda 5.şubesini de açacağını müjdeledi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çukurova, İstihdam, Mayıs, Adana, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title