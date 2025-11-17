Belem 4X İnisiyatifi ile Sürdürülebilir Yakıtların Kullanımı 2035'e Kadar 4 Kat Artacak

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) öncesi duyurulan ve COP30'da üst düzey katılımla genişletilen "Belem 4X İnisiyatifi"yle sürdürülebilir yakıtların kullanımı 2035'e kadar geçen yıla göre 4 katına çıkarılacak.

Sıvı biyoyakıtlar, biyogaz, sentetik yakıtlar ve hidrojen ile türevlerinin kullanımını artırmayı hedefleyen Belem 4X İnisiyatifi, 14 Ekim'de COP30 başlamadan önce düzenlenen ve COP30'a hazırlık niteliği taşıyan bakanlar düzeyindeki ön toplantıda duyuruldu.

COP30'da ise hükümetler, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla, Belem 4X İnisiyatifinin uygulanmasını ilerletmek amacıyla üst düzey toplantı düzenlendi.

Belem?4X İnisiyatifi, iklim değişikliğiyle mücadelede fosil yakıtlara bağımlılığı azaltıp sürdürülebilir enerji kullanımını artırmayı hedefleyen bir taahhüt olarak duyuruldu.

Böylece ulaşım ve enerji sektörlerinde karbon emisyonları düşürülerek küresel sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanacak.

Ayrıca söz konusu adımla, ülkeler ve özel sektör arasında işbirliği teşvik edilerek, sürdürülebilir yakıt altyapısının geliştirilmesi ve yeşil enerjiye geçişin hızlanması destekleniyor. Bu anlamda Belem 4X, iklim hedeflerine ulaşmada somut bir stratejik araç olarak konumlandırılıyor.

Belem 4X, 2035'e kadar sürdürülebilir yakıtların üretimini ve kullanımını 2024 seviyesinin en az 4 katına çıkarma taahhüdünü içeriyor.

Ayrıca enerji dönüşümünü desteklemek için uluslararası işbirliği ve politik taahhütler geliştirme hedefi bulunuyor.

Belem 4X İnisiyatifi ile sürdürülebilir yakıtların ölçek ekonomisiyle rekabetçi fiyatlarla üretilmesi hedefleniyor, böylece fosil yakıtların yerini alabilmeleri amaçlanıyor.

Sürdürülebilir yakıtlar enerji sektöründe devrim niteliği taşıyor

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkan Yardımcısı Murat Aşçı, AA muhabirine Türkiye'deki sürdürülebilir yakıt çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu yakıtların, fosil kaynaklara olan bağımlılığı azaltarak çevresel etkileri minimize etme hedefiyle geliştirildiğini ve enerji sektöründe devrim yarattığını söyledi.

Biyoyakıtlar, hidrojen ve sentetik yakıtlar gibi alternatiflerin, karbon emisyonunu düşürürken ulaşım ve sanayi alanlarında temiz enerji kullanımını mümkün kıldığına işaret eden Aşçı, "Bu yakıtların yaygınlaştırılması hem iklim hedeflerine ulaşmada hem de ekonomik fırsatlar yaratmada kritik rol oynayacaktır. Özellikle havacılık ve deniz taşımacılığı gibi yüksek karbon emisyonlu sektörlerde sürdürülebilir yakıtların kullanımı, karbon nötrlüğü hedefleri için giderek daha önemli hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aşçı, dernek olarak Aliağa'dan Kocaeli'ye 500 kilometre uzunluğunda yeşil hidrojen boru hattı önerisini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunduklarını anımsatarak, "Türkiye, özellikle enerji, gıda, taşımacılık sektörlerinde net-sıfır hedeflerini önceleyen bir yaklaşım üzerinde çalışıyor. Bunların hepsi birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak değerlendirilmeli. Hidrojen de bu vizyon içerisinde yeri doldurulamaz bir öneme sahip." dedi.