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Belediye işçilerinin maaşlarında iyileştirme müjdesi

Belediye işçilerinin maaşlarında iyileştirme müjdesi

Ekonomi Haberleri

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, deprem ve sel felaketlerinde büyük özveriyle çalışan belediye işçilerine maaşlarda iyileştirme müjdesi verdi. İşçi ücretlerinde yapılan iyileştirme ile en düşük yevmiye ücreti 330 TL'den 375 TL'ye yükseltildi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, deprem ve sel felaketlerinde büyük özveriyle çalışan belediye işçilerine müjde verdi.

Eyyübiye Belediyesi bünyesinde çalışan işçi maaşlarında güncelleştirmeye giden Belediye Başkanı Mehmet Kuş, işçi ücretlerinde iyileştirmeler yaptıklarını, Temmuz ayında yapılacak çerçeveli iyileştirmelerle işçilerin yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı. Yapılan iyileştirme ile en düşük yevmiye ücreti 330 TL'den 375 TL'ye yükseltilirken, zam haberi işçiler tarafından sevinçle karşılandı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Deprem ve sel felaketinden etkilenen personelimizi de unutmadık. 330 TL olan günlük yevmiyelerini 375 TL'ye çıkardık. Temmuz ayında yapacağımız daha çerçeveli zamla birlikte kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Kuş Deprem Ekonomi Haberler

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