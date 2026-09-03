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Belçika'da sıcak hava dalgaları 2 bin 935 fazla ölüme yol açtı

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Belçika'da yaz aylarında etkili olan sıcak hava dalgaları sırasında beklenenden 2 bin 935 daha fazla ölüm kayıtlara geçti.

Belçika'da yaz aylarında etkili olan sıcak hava dalgaları sırasında beklenenden 2 bin 935 daha fazla ölüm kayıtlara geçti.

Belçika Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), ülkede yaz aylarındaki sıcak hava dönemlerinde görülen ölüm oranlarına ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, 18 Haziran-3 Temmuz dönemindeki sıcak hava dalgasında ülkede beklenenden 2 bin 35 daha fazla ölüm gerçekleşti. Bu dönemde ölüm oranı beklenen seviyenin yüzde 48,8 üzerinde ölçüldü.

Ülkede 4-17 Temmuz dönemindeki ikinci sıcak hava dalgasında ise beklenenden 535 daha fazla ölüm kaydedilirken, ölüm oranı beklenen seviyeyi yüzde 14,8 aştı.

Üçüncü sıcak hava dalgasının yaşandığı 28 Temmuz-16 Ağustos döneminde de beklenenden 365 daha fazla ölüm gerçekleşti. Bu dönemde ölüm oranı beklenen seviyenin yüzde 7 üzerinde ölçüldü.

Böylece Belçika'da yaz aylarındaki sıcak hava dönemlerinde kaydedilen fazla ölüm sayısı 2 bin 935'e ulaştı.

Belçika'da 27 Haziran, 641 ölümle yaz döneminde en fazla can kaybının yaşandığı gün oldu. Bu tarihte ölüm sayısı beklenen seviyenin yüzde 146,5 üzerine çıktı.

Sciensano, fazla ölüm sayısını, gerçekleşen ölüm sayısıyla önceki 5 yılın verileri temel alınarak hesaplanan beklenen ölüm sayısını karşılaştırarak belirliyor.

Kaynak: AA
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