Haberler

Belçika'da kemer sıkma grevi ulaşımı aksattı, 140 kadar uçuş iptal edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'da iki büyük sendikanın çağrısıyla çalışanlar, hükümetin kamu harcamalarındaki kesintilerini protesto için bir günlüğüne greve gitti. Ülke genelinde toplu ulaşım ve belediye hizmetleri aksarken Brüksel Havalimanı'nda 140 kadar sefer iptal edildi.

Belçika'da, çalışanların kemer sıkma politikalarını protesto etmek amacıyla greve gitmesi nedeniyle ülke genelinde başta toplu ulaşım ve uçuşlar olmak üzere çeşitli hizmetlerde ciddi aksamalar yaşandı.

Belçika'daki iki büyük işçi sendikasının çağrısıyla çok sayıda çalışan, federal hükümetin kamu harcamalarında planladığı kesintiler başta olmak üzere çeşitli kemer sıkma önlemlerini protesto etmek amacıyla bir günlüğüne iş bıraktı.

Geniş katılımlı grev nedeniyle ülke genelinde başta toplu ulaşım olmak üzere çeşitli kamu ve belediye hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandı.

Başkent Brüksel'in toplu taşıma sistemi STIB çalışanlarının greve katılması nedeniyle şehirde metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı iptal edilirken seferlerin sayısı da düşürüldü.

Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanların greve iştirak etmesiyle ulaşım sorunları ülke geneline yayıldı.

Brüksel ve Valonya'da görev yapan çok sayıda öğretmen de greve katılırken Fransızca eğitim veren pek çok okulda dersler yapılamadı.

Grev Brüksel Havalimanı'nı da etkiledi. Yer hizmetleri sunan Alyzia şirketi çalışanlarının iş bırakması nedeniyle 140 kadar sefer iptal edildi.

Grev başta çöp toplama olmak üzere çeşitli belediye hizmetlerini de sekteye uğrattı.

Hükümetin politikalarına karşı protesto

Grev kapsamında ülkede çok sayıda kişinin katılımıyla hükümet politikalarına karşı gösteri de yapıldı.

Bu kapsamda, protestocular, Brüksel Merkez Tren İstasyonu önünde toplanarak birkaç kilometre uzaklıktaki Midi Tren İstasyonu'na kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüş güzergahında hükümette yer alan siyasi parti merkezleri de yer aldı.

Hükümetin bütçe kesintileri ve tasarruf tedbirlerini protesto eden göstericiler, olası KDV artışına, çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ve ücretlerin otomatik endekslenmesinin sınırlanmasına karşı çıktı.

Sendikalar hükümetin planladığı reformların çalışanların alım gücünü azalttığını ve çalışma koşullarını kötüleştirdiğini savunuyor.

Bu çerçevede Belçika'da son dönemde sık sık grev ve protestolar düzenleniyor. 12 Ekim Pazartesi de kamu sektörü çalışanlarının grevi olacak.

Kaynak: AA
Bu haber 61 sitede yayınlandı.
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı fon soruşturmasında gözaltına alındı

Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı

"Yapmayın, istemiyorum" diyerek bütün takımı uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez

Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama...
Maltepe’de çöken binada yürek yakan detay! Evleri kentsel dönüşüme girince taşınmışlar

Buna yürek mi dayanır! Çöken binada kahreden hikaye
Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat! Kurallar sil baştan değişiyor

100 bin lira üstü kredi kartı olanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor
İşte Türkiye'de en çok değiştirilen 10 soyisim

İşte Türkiye'de en çok değiştirilen 10 soyisim
Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı

Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?

Şarkıcı Lara'dan Atilla Taş'ın acısına sessiz kalan ünlülere sert tepki: Bu kadar mı vefasızsınız?

Atilla Taş'ın acısı Lara'yı isyan ettirdi: Ne kadar acımasızsınız!