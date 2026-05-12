Belçika'da kemer sıkma politikalarına karşı grev

Belçika'da çalışanların kemer sıkma politikalarını protesto etmek amacıyla greve gitmesi nedeniyle, ülke genelinde başta toplu ulaşım olmak üzere çeşitli kamu ve belediye hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandı.

Belçika'daki 3 büyük işçi sendikasının çağrısıyla çok sayıda çalışan, federal hükümetin kamu harcamalarında planladığı kesintiler başta olmak üzere çeşitli kemer sıkma önlemlerini protesto etmek amacıyla bir günlüğüne iş bıraktı.

Geniş katılımlı grev nedeniyle ülke genelinde başta toplu ulaşım olmak üzere çeşitli kamu ve belediye hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandı.

Başkent Brüksel'in toplu taşıma sistemi STIB çalışanlarının greve katılması nedeniyle şehirde metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

Belçika'nın Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanların da greve iştirak etmesiyle ulaşım sorunları ülke geneline yayıldı.

Grev nedeniyle Belçika'daki Brüksel Havalimanı'nda seferlerin yarıdan fazlası, Charleroi Havalimanı'nda ise tüm uçuşlar iptal edildi.

Ayrıca, Brüksel Havalimanı'na giden ana yol, yaşanan doğal gaz sızıntısı nedeniyle kapatılırken, yolculara ulaşım için tren kullanımı tavsiye edildi.

Grev başta çöp toplama olmak üzere çeşitli belediye hizmetleri ile cezaevlerine yönelik hizmetleri de olumsuz etkiledi.

Hükümetin politikalarına karşı protesto

Grev kapsamında Brüksel'de binlerce kişinin katılımıyla hükümet politikalarına karşı gösteri planlandı.

Bu kapsamda, protestocular, Kuzey Tren İstasyonu önünde toplanarak birkaç kilometre uzaklıktaki Midi Tren İstasyonu'na kadar yürüyüş yapacak.

Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintileri ve uygulamayı öngördüğü kemer sıkma politikalarını eleştiriyor.

Hükümetin programında, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması ve ücretlerin enflasyona göre otomatik artmasını sağlayan endeksleme sisteminde değişiklik yapılması gibi düzenlemeler öne çıkıyor. Sendikalar ise söz konusu reformların çalışanların alım gücünü azaltacağını ve çalışma koşullarını kötüleştireceğini savunuyor.

Bu çerçevede Belçika'da son dönemde sık sık grev ve protestolar düzenleniyor.