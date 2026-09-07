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Belçika'da eski çip şirketi yöneticisi Çin adına casusluk şüphesiyle tutuklandı

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Belçika’da iflas eden çip üreticisi Belgan'ın eski üst düzey yöneticisi, şirkete ait teknoloji ve ticari sırları Çin'e aktardığı şüphesiyle tutuklandı.

Belçika'da iflas eden çip üreticisi Belgan'ın eski üst düzey yöneticisi, şirkete ait teknoloji ve ticari sırları Çin'e aktardığı şüphesiyle tutuklandı.

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Belçika ve Çin vatandaşlığı bulunan, Leuven'de ikamet eden 52 yaşındaki şüpheli, 10 Mayıs'ta Brüksel Zaventem Havalimanı'nda Pekin'e giden uçağa binmek üzereyken yakalandı.

Şüpheli, tutuklama kararı verilmesinin ardından Oudenaarde Cezaevi'ne gönderildi.

Doğu Flaman Federal Adli Polisi tarafından yürütülen soruşturma, casusluk, suç örgütüne katılma, şirket varlıklarını kötüye kullanma ve şirket sırlarını hukuka aykırı biçimde açıklama suçlamalarını kapsıyor.

Soruşturma, daha önce AMI Semiconductor ve ON Semiconductor adlarıyla faaliyet gösteren Belgan BV şirketinin iflas dosyası kapsamında yürütülüyor.

Oudenaarde merkezli Belgan şirketi, elektrikli araçlar, havacılık ve uzay ile askeri alanlarda kullanılabilen galyum nitrür çiplerin üretiminde uzmanlaşmıştı. 400'den fazla çalışanı bulunan Belgan, 31 Temmuz 2024'te iflas etmişti.

Savcılık, Belgan'ın araştırma bölümünde üst düzey görev yapan şüphelinin, aynı zamanda Çin'de benzer üretim faaliyetleri yürüten bir şirketin yöneticiliğini yaptığına ilişkin bulgular elde etti.

Söz konusu Çinli şirketin, şüphelinin Belgan'da göreve başlamasından birkaç ay sonra kurulduğu ve bir Çin yatırım fonu tarafından finanse edildiği ortaya çıkarıldı.

Soruşturmada, galyum nitrür çiplerin üretimine ilişkin ticari sırların hukuka aykırı biçimde yurt dışına aktarılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Dosya kapsamında çeşitli adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen veri depolama cihazları ile elektronik yazışmaların incelenmesi sürüyor.

Federal Savcılık, soruşturmayla bağlantılı ikinci bir şüpheliyi arıyor.

Kaynak: AA
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