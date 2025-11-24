+ Belçika'da 3 Günlük Grev Hayatı Durdurdu - Haberler
Haberler

Belçika'da 3 Günlük Grev Hayatı Durdurdu

Belçika'da 3 Günlük Grev Hayatı Durdurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'daki işçi sendikalarının çağrısıyla başlayan 3 günlük grev, ulaşım ve kamu hizmetlerini büyük ölçüde aksatarak hayatı durma noktasına getirdi. Grev, hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintilere karşı düzenleniyor.

Belçika'da, çalışanların, hükümetin tasarruf tedbirlerini protesto etmek için bugün başlattığı 3 günlük grev, hayatı durma noktasına getirdi.

Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısıyla kamuda ve özel sektörde çalışanlar, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintileri içeren kemer sıkma politikalarını protesto etmek için greve gitti.

"Kasım Çağrısı" adı verilen 3 günlük grev dalgası kapsamında, Belçika'da 24 Kasım'da demir yolları ve toplu ulaşım çalışanları, 25 Kasım'da kamu çalışanları, 26 Kasım'da da bütün sektörleri içeren genel grev yapılacak.

Grevin ilk gününde özellikle ulaşım olumsuz etkilenirken, ülke genelinde tren seferlerinin sayısı 3'te 1'e indirildi.

Brüksel toplu taşıma şirketi (STIB) çalışanları da greve katılım gösterirken, başkentteki metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

Belçika'nın Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanlar da greve katılırken, ulaşım sorunu ülke geneline yayıldı.

Grev nedeniyle Brüksel'deki çöp toplama gibi çeşitli belediye hizmetleri de önemli ölçüde aksadı.

Grev dalgası çerçevesinde yarın da özellikle okul, kreş, hastane ve belediye çalışanlarının iş bırakması bekleniyor. Bu nedenle yarın ülke genelinde kamu hizmetleri durma noktasına gelecek.

Çarşamba günü ise ülkede bütün sektörleri kapsayan genel grev yapılacak.

Belçika'daki Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışan personelin de katılacağı grev nedeniyle 26 Kasım tarihinde Charleroi havalimanından bütün seferler, Brüksel havalimanından da kalkış yönlü seferler iptal edildi.

Belçika'da şubat ayında göreve başlayan, Bart de Wever'in başbakanlık görevini üstlendiği hükümet, ülkenin GSYH'sinin yüzde 100'ünü aşan "aşırı yüksek" kamu borcunu azaltacak tedbirleri hayata geçirmek istiyor.

Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor. Bu çerçevede, Belçika'da yıl içinde çok sayıda grev yapılmış, uçuşlar gerçekleştirilememiş ve hayat durma noktasına gelmişti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Kuduzdan ölen Hasan'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Kuduzdan ölen Hasan'ın son görüntüleri dehşete düşürdü
Nihat Kahveci çıldırdı: Başkan bunu buradan yolla

Dün akşam çıldırdı: Bunu buradan yolla
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Mohamed:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. Nelson'ın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ettim. Sadece bu ay, yatırımımla 390.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da "Nildatrading" adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli boksör zafer kemerini Sedat Peker'e hediye etti

Zafer kemerini Peker'e hediye etti
Pakistan'da karargaha saldırı düzenlendi

Ülke şokta! Jandarma karakoluna intihar saldırısı
Hakan Çalhanoğlu derbide resmen kabusu yaşadı

Milli yıldızımızın kabusu yaşadığı an: Liderliğe giden takım 4. oldu
Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Fener derbisine yetişecek mi?
Milli boksör zafer kemerini Sedat Peker'e hediye etti

Zafer kemerini Peker'e hediye etti
Bahis skandalında yeni gelişme! TFF Başkanı bu kez kulüpleri işaret etti

Bahis skandalında yeni gelişme! Bu kez kulüpleri işaret etti
Türk Hava Yolları, Venezuela uçuşlarını 4 gün süreyle askıya aldı

Gerilim tırmanıyor! THY o ülkeye uçuşları resmen askıya aldı
TBMM Plan ve Bütçe görüşmelerinde tartışma çıktı! CHP'li vekilin üzerine yürüdü

Bütçe görüşmelerinde ortalık karıştı! CHP'li vekilin üzerine yürüdü
Cenevre'deki barış görüşmelerinde tansiyon tavan! Savunma bakanı kalem kırdı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bakan toplantı sırasında kalem kırdı
İstanbul Valiliği duyurdu: Sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yeni genelge! Resmen yasaklandı
'Pes' dedirten hırsızlık! Pamuk Prenses'in cücelerini çaldılar

"Pes" dedirten olay! Pamuk Prenses'in dört cücesi kaldı
Yok artık daha neler! Bütün ülke Asensio'yu konuşuyor

Dün gece yaptıkları olay oldu! Bütün ülke onu konuşuyor
At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti

At binmeye çıkan adam feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.