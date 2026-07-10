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Belçika'da 2027'den itibaren yol ücreti dönemi başlıyor

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Belçika, 1 Mayıs 2027'den itibaren karayollarında dijital vinyet uygulaması başlatıyor. Ücretler araç tipi ve emisyon seviyesine göre 90-125 avro arasında değişecek, kural ihlallerinde 70 avroya kadar ceza kesilecek.

Belçika'da karayollarını kullanan sürücüler için 1 Mayıs 2027'den itibaren ücretli dijital yol kullanım vinyeti uygulaması hayata geçirilecek.

Belçika'nın kamu yayıncısı RTBF'nin haberine göre, ülkenin Flaman, Valon ve Brüksel Başkent hükümetleri, yeni yol kullanım sistemi konusunda prensipte anlaşmaya vardı.

Bölgesel karayollarının bakım maliyetlerinin daha adil şekilde karşılanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan sistem kapsamında, Belçika karayolu ağının bazı bölümlerine erişim için hem yerli hem de uluslararası yol kullanıcılarından ücret alınacak.

1 Mayıs 2027'de yürürlüğe girecek yeni sistemle sürücüler, kullanacakları süreye ve araçlarının karbon emisyon seviyesine göre değişen ücretlerde dijital vinyet satın alacak.

Yıllık ücretler elektrikli otomobiller için 90 avro, Euro 4 emisyon standardındaki araçlar için 100 avro, 2005 yılı öncesinde üretilen otomobiller için ise 125 avro olacak.

Bir gün ile bir yıl arasında farklı geçerlilik sürelerine sahip seçenekler sunulacak.

Vinyet dijital olacağı için araçların ön camına herhangi bir etiket yapıştırılması gerekmeyecek.

Denetimlerde kurala uymayan sürücülere 70 avroya kadar para cezası uygulanacak, tekrarlanan ihlallerde ise daha yüksek cezalar kesilecek.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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