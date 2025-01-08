Üye Girişi
Haberler
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Kerimcan Durmaz tutuklandı
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt

Beko, Sürdürülebilirlikte Zirveye Yerleşti

Beko, Sürdürülebilirlikte Zirveye Yerleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beko, Real Leaders dergisinin '2025 Top Impact Companies' listesinde çevreye ve topluma katkılarıyla birinci sırada yer aldı. CEO Hakan Bulgurlu, sürdürülebilirlik alanındaki çabalarının global ölçekte kabul gördüğünü belirtti.

Beko, sürdürülebilir iş ve liderlik dergisi Real Leaders'ın çevreye ve topluma en fazla katkı yapan şirketlere yer verdiği "2025 Top Impact Companies" listesinde birinci sırada yer aldı.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, dünyayı daha iyi bir yer haline getiren liderleri onurlandırmayı amaçlayan prestijli platform Real Leaders Impact Ödülleri'nin, bu yıl 7'ncisi düzenlendi.

300'den fazla aday başvurusunun değerlendirildiği listede, şirketlerin üç yıllık bileşik büyüme oranı ile 2024 yıllık gelirleri baz alınarak sıralama yapıldı. Değerlendirmeler, şirketlerin misyonlarını, ölçülebilir başarı metriklerini, kültürlerini, liderlik yaklaşımlarını, raporlama süreçlerini ve işbirliklerini içeren 6 farklı kriterden en az birini sağlaması esas alınarak yapıldı.

Beko, Real Leaders'ın "2025 Top Impact Companies" listesinde adını zirveye yazdırarak önemli bir başarıya imza attı. Organizasyonun ödül töreni, şirket üst yöneticilerinin (CEO) katılımıyla, 3-4 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

"Sürdürülebilirlik kapsamında somut adımlar attık"

Açıklamada görülerine yer verilen Beko Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, sürdürülebilirliği çevre odaklı hedefleriin yanı sıra ilkeli iş modelleri oluşturma, sosyal eşitliği sağlama ve toplumun tüm kesimlerine yönelik kapsayıcı politikaların hayata geçirilmesi olarak gördüklerini, bu kapsamda somut adımlar attıklarını belirtti.

Bulgurlu, "Dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik yayınlarından Real Leaders'ın her yıl yayımladığı bu prestijli listenin zirvesinde yer almamız, bu alandaki çabalarımızın global ölçekte kabul ve takdir gördüğünün önemli bir göstergesi. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzla ekosistemimize örnek olmaya ve öncü uygulamalarımızla liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Beko'nun iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik adına attığı adımlar, diğer global değerlendirme kuruluşları tarafından da ödüllendiriliyor. Daha önce S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde 6 kez zirvede yer alan şirket, 1,5 derecelik iklim senaryosu ile uyumlu kısa vadeli ve net sıfır hedefleri için de Bilim Temelli Hedefler Girişimi'nden (SBTi) onay almıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
img

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı
img

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
img

Cesedinin yanında defalarca çalan telefona kimse bakamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Erdoğan'a dikkat çeken çağrı! "Tek yetkili" diyerek seslendi
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun

Son Dakika Haberleri

ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Ocak altın fiyatları yükseldi mi? ATV CANLI YAYIN İZLE || 8 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 8 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı? Kerimcan Durmaz tutuklandı mı, suçu ne? Kerimcan Durmaz neden tutuklandı? Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.