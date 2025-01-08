Beko, Sürdürülebilirlikte Zirveye Yerleşti

Beko, sürdürülebilir iş ve liderlik dergisi Real Leaders'ın çevreye ve topluma en fazla katkı yapan şirketlere yer verdiği "2025 Top Impact Companies" listesinde birinci sırada yer aldı.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, dünyayı daha iyi bir yer haline getiren liderleri onurlandırmayı amaçlayan prestijli platform Real Leaders Impact Ödülleri'nin, bu yıl 7'ncisi düzenlendi.

300'den fazla aday başvurusunun değerlendirildiği listede, şirketlerin üç yıllık bileşik büyüme oranı ile 2024 yıllık gelirleri baz alınarak sıralama yapıldı. Değerlendirmeler, şirketlerin misyonlarını, ölçülebilir başarı metriklerini, kültürlerini, liderlik yaklaşımlarını, raporlama süreçlerini ve işbirliklerini içeren 6 farklı kriterden en az birini sağlaması esas alınarak yapıldı.

Beko, Real Leaders'ın "2025 Top Impact Companies" listesinde adını zirveye yazdırarak önemli bir başarıya imza attı. Organizasyonun ödül töreni, şirket üst yöneticilerinin (CEO) katılımıyla, 3-4 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

"Sürdürülebilirlik kapsamında somut adımlar attık"

Açıklamada görülerine yer verilen Beko Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, sürdürülebilirliği çevre odaklı hedefleriin yanı sıra ilkeli iş modelleri oluşturma, sosyal eşitliği sağlama ve toplumun tüm kesimlerine yönelik kapsayıcı politikaların hayata geçirilmesi olarak gördüklerini, bu kapsamda somut adımlar attıklarını belirtti.

Bulgurlu, "Dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik yayınlarından Real Leaders'ın her yıl yayımladığı bu prestijli listenin zirvesinde yer almamız, bu alandaki çabalarımızın global ölçekte kabul ve takdir gördüğünün önemli bir göstergesi. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzla ekosistemimize örnek olmaya ve öncü uygulamalarımızla liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Beko'nun iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik adına attığı adımlar, diğer global değerlendirme kuruluşları tarafından da ödüllendiriliyor. Daha önce S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde 6 kez zirvede yer alan şirket, 1,5 derecelik iklim senaryosu ile uyumlu kısa vadeli ve net sıfır hedefleri için de Bilim Temelli Hedefler Girişimi'nden (SBTi) onay almıştı.