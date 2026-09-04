Denizli'de Üreticilerle Sahada Buluşma: Sorunlar Yerinde Tespit Edildi

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Bekilli ilçesi Çoğaçlı Mahallesi'nde üreticiler, mahalle muhtarları ve teknik personelle bir araya gelerek bölgedeki tarımsal faaliyetleri değerlendirdi. Toplantıda üreticilerin sorun, talep ve beklentileri sahada tespit edildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Bekilli ilçesinde üreticilerle bir araya geldi. Çoğaçlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Bekilli Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, şube müdürleri, Bekilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü, teknik personel, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Toplantıda bölgede yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, üreticilerin karşılaştığı sorunlar, talep ve beklentileri dinlendi.

Çözüm önerileri değerlendirildi

Üreticilerin sahada yaşadığı sorunların yerinde tespit edilmesinin önemine dikkat çekilen toplantıda, çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, tarım sektörünün gelişmesi ve üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmaların sahada sürdürüldüğünü belirterek, "Üreticimizin yanındayız" dedi.

Tarımın geleceğinin üreticilerle birlikte şekillendirildiği vurgulanan toplantıda, üreticilerin ihtiyaçlarının yerinde dinlenerek çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, üretimin güçlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların il genelinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı