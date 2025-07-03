Zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 15,57 zam alacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 35 TL'den 280 bin 875 TL'ye çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Enflasyon verileri ile memur ve memur emeklileri yüzde 15.57, SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetimlerin alacağı zam oranı da yüzde 16.67 oldu.

MEMUR MAAŞ KATSAYISI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE NASIL YANSIYOR?

Bedelli askerlik ücreti, her 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zam oranına bağlı olarak değişiyor. Memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucu, ödenecek tutar ortaya çıkıyor. Bu nedenle memur maaş katsayısında yaşanan her artış, doğrudan bedelli askerlik ücretine yansıyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

Bedelli askerlikte ödenecek tutar, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre yeniden hesaplanıyor. Bu hesaplamada 240.000 gösterge rakamı esas alınıyor. Güncel katsayı ile çarpılarak elde edilen sonuç, bedelli askerlik ücretini oluşturuyor.

BEDELLİ ASKERLİĞE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken şartlar şöyle sıralanıyor: