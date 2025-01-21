Üye Girişi
Haberler
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

10 kişiye mezar olan otel için yetkililerden vahim uyarı
Erdoğan: Olayı ilk andan beri takip ediyoruz, yangınla ilgili derhal soruşturma başlatıldı

10 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası ilk kez açıkladı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Bedelli Askerlik İçin Bankalardan Kredi Seçenekleri

Bedelli Askerlik İçin Bankalardan Kredi Seçenekleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enuygunfinans.com, 1 Ocak-30 Haziran dönemi için bedelli askerlik ücreti olan 243 bin 13,44 lira ödemek isteyenler için bankaların sunduğu kredi seçeneklerini inceledi. Yüzde 3,55'ten başlayan faiz oranları ile kredi imkânları detaylandırıldı.

Enuygunfinans.com, 1 Ocak-30 Haziran döneminde geçerli olan bedelli askerlik ücretine yönelik bankaların sunduğu kredi seçeneklerini değerlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enuygunfinans.com tarafından derlenen rehberde, bedelli askerlik başvurularında finansal destek arayanlar için faiz oranları ve ödeme planlarıyla ilgili detaylar paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 1 Ocak-30 Haziran dönemi için bedelli askerlik ücretinin 243 bin 13,44 lira olacağını duyurmasının ardından, başvuruda finansal destek arayanlar için kredi imkanları gündeme geldi.

Bankalar, "bedelli askerlik kredisi" adı altında özel olarak ihtiyaç kredisi sunuyor. Bedelli askerlik kredisi başvurularında, ihtiyaç kredilerinde olduğu gibi kredi notu, gelir durumu ve iş statüsü gibi faktörler değerlendiriliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla, 100 bin lira üzerindeki kredi tutarları için 12 ay vade sınırı bulunuyor. Bedelli askerlik ödemelerini bu tutarın üzerinde bir krediyle ödeyecek kullanıcılar, en fazla 12 ay vadeli ödeme planı oluşturabiliyor.

"Faiz oranları yüzde 3,55 seviyelerinden başlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygunfinans.com İş Geliştirme Müdürü Erkam Adıyaman, 2025'te bedelli askerlik için talep edilen kredilerde faiz oranlarının, yüzde 3,55 seviyelerinden başladığını belirtti.

Adıyaman, "Kullanılacak kredi tutarının 243 bin 13 lira olarak hesaplandığı bir senaryoda, 12 ay vade ile toplam ödeme yaklaşık 321 bin 911 liraya ulaşıyor. Bu durumda aylık taksit tutarı, 26 bin 826 lira oluyor. Askerlik ödemelerinin 100 bin liralık kısmını, 24 ay vadeli krediyle karşılamak isteyen kullanıcıların aylık ödeme tutarı ise 6 bin 978 lira oluyor. Ancak, kredinin faiz oranları yükseldikçe toplam ödeme ve taksit tutarları da artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nihai kredi onay durumu ve sunulacak faiz oranı tekliflerinin hem bankaya hem de kullanıcıya bağlı olarak farklılık gösterebileceğini aktaran Adıyaman, şunları kaydetti:

"Platformumuz, kullanıcılarımızın kredi seçeneklerini hızlı ve kolay bir şekilde karşılaştırmasını sağlıyor. Bu sayede hem zaman kazanıyorlar hem de ihtiyaçlarına uygun finansman çözümü bulabiliyorlar. Amacımız, bedelli askerlik başvurusu yapanların bütçelerine uygun ödeme planlarına kolayca ulaşmalarını sağlamak."

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi
img

1600 kişiyi affeden Trump'tan ülkenin kaderini değiştiren imza
img

Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı
img

Pelin Karahan'ın başı ev sahibiyle dertte!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi

1600 kişiyi affeden Trump'tan ülkenin kaderini değiştiren imza
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan 'Sünnet' çıkışı

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı

Yangının ilk başladığı anda kaydedilen görüntü yürek dağladı
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
Premier Lig ekibinden Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif

Barış için gelen teklife bakın

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.