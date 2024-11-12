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Bedelli askerliğe rekor zam geliyor

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Yeni yıl itibarıyla bedelli askerlik ücreti, 250 bin TL'ye yaklaşarak zirveye ulaşacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 senesine ilişkin öngörülerine göre, emekli ve memurlara yönelik maaş artışlarının yapılması planlanıyor.Bu doğrultuda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 15,45, memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 11,25 oranında zam yapılması öngörülüyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DE ARTACAK

Öte yandan zam yapılacak bir diğer kalem ise bedelli askerlik ücreti olacak. 2024'ün ikinci yarısında 217 bin 871 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2025'teki zam sonrasında 242 bin 381 TL'ye yükselecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?

2025'in Ocak ayında zam gelecek olan bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez fiyat değiştiriyor. 2024 Aralık enflasyonu 3 Ocak 2025 günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek. Bedelli askerlik ücretine gelecek olan zam da bu verinin ardından kesinlik kazanacak

Bedelli askerliğe rekor zam geliyor
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıArslan:

5 milyon olsun göreyim o zengin bebeleri o zaman

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Haber YorumlarıPacey:

Ya tamamen kaldırın bu bedelli denen saçmalığı ya da fahiş fiyat yapın. Bedelli yapan adamı da bir zahmet bedava 1 ay kışlaya almayın. Verdiği bedelin yarısı zaten konaklama, yemek, giysi vs. çıkıyor.

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Haber YorumlarıSempatik0037 Ben:

itinayla bedelli askerlik yapılır paraya bak arkadaş ne duruma düştü ülkem gelen vuruyo giden vuruyo

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Haber YorumlarıSeyhun Aslan:

adi ustunde zaten parali askerlik para veren dudugu calisyor koymaz kimseye 500 bin olsun fakir gene fakir

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Haber YorumlarıBayram Ayvenli:

Sen rekor zam görmemişsin comm haber

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Admin sana göre 250bin tl. çok para mı? O parayı verince bir şehit dirilir mi mesela?

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Haber Yorumlarıhakkı kaya:

250.000 tl paramı kardeşim millet için fakir bu vatanın evladı 6 ay yapıyor öteki neden 25 gün yapıyor kaldıki bedelli amacı neydi askeri personel sayısı ve şartları iyileştirmek askerler kaç tanesi askerliği uzatıyor ve askeri personel özlük haklarında ne kadar iyileşme yapıldı. Bunlar soru işareti

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Haber YorumlarıMihlari:

reis senin oğlanlarla damat yaptı nasıl olsa bedelli, yapıştır gitsin bu saatten sonra... garibanın evladı yapıyo aslanlar gibi, o. evlatları düşünsün bu saatten sonra...

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