BDDK, Katılım Esaslarına Uyum Tebliği'nde değişikliğe gitti

Güncelleme:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Katılım Esaslarına Uyum Tebliği'nde yaptığı değişiklikle katılım finans kuruluşlarına uyum sağlamaları için bir yıl süre verdi. Yapılan düzenlemeyle, personelin katılım esasları konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olması şartı getirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektöründeki gelişmeler ve ihtiyaç çerçevesinde "Katılım Esaslarına Uyum Tebliği"nde değişikliğe gitti.

BDDK'nin "Katılım Esaslarına Uyum Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 19 Aralık tarihli ve 33112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katılım Esaslarına Uyum Tebliği'nin geçici birinci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "11'inci" ibaresi "12'nci" şeklinde değiştirildi.

Değişiklik kapsamında katılım finans kuruluşları ve şirketlerine uyum sağlaması için bir yıl süre verileceği belirtilen madde şu şekilde:

"Katılım finans kuruluşları/katılım finans şirketleri, istihdam ettikleri her personelin katılım esasları ile danışma komitesi kararlarına uygun şekilde görev icra edebilmesi ve yeterli düzeyde bilgi ve donanıma sahip olmasına yönelik gerekli tedbirleri almak zorundadır. Müşteriye doğrudan katılım esaslı ürün tanıtımı yapan, bu ürünlerin sunum ve satış sürecini yöneten satış personeli ile bu ürünlerin hedef müşteri kitlesine ulaşmasını ve tercih edilmesini sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan pazarlama personelinin katılım finans konusunda Kurul tarafından uygun görülen bir sertifikaya sahip olması veya katılım finans alanında lisans ya da lisansüstü düzeyinde öğrenim görmüş olması şarttır."

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
