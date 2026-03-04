Haberler

İktisat Katılım Bankası'na faaliyet izni verildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İktisat Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıkararak bankanın resmi olarak hizmet vermesinin önünü açtı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İktisat Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'nın "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kurul, yaptığı değerlendirme sonucunda İktisat Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı. Kurul, söz konusu bankaya 12 Aralık 2024'te kuruluş izni vermişti.

