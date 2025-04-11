BDDK'dan Yeşil Varlık Oranı Hesaplama Tebliği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların çevresel olarak sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin finansmanına katkısının ölçümü için oluşturulan yeşil varlık oranı ve diğer anahtar performans göstergelerinin hesaplanması ve raporlanmasına ilişkin usul ve esasları belirledi.

BDDK tarafından hazırlanan "Bankaların Yeşil Varlık Oranı Hesaplaması Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile bankaların çevresel olarak sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin finansmanına katkısının ölçümü için oluşturulan yeşil varlık oranı ve diğer anahtar performans göstergelerinin hesaplanmasına ve raporlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı.

Buna göre, bankaların çevresel sürdürülebilirliğe katkısı için birincil anahtar performans göstergesi olan yeşil varlık oranı, bankaların konsolide olmayan bilançolarında yer alan uyumlu varlıkların, yeşil varlık oranı kapsamındaki toplam varlıklara bölünmesi ile hesaplanacak.

Yeşil varlık oranı kapsamındaki toplam varlıklar, bilanço içi toplam finansal varlıklardan, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, merkez bankalarından ve uluslar üstü kuruluşlardan alacaklar ile alım satım hesaplarında izlenen varlıklar, çıktıktan sonra kalan bilanço içi varlıkların itfa edilmiş maliyet ile ölçülen brüt tutarlarının toplanması ile oluşturulacak.

Uygun varlıklar, yeşil varlık oranı kapsamındaki toplam varlıklar içerisinde, kriterleri sağlayıp sağlamadığı dikkate alınmaksızın, teknik tarama kriterleri kapsamında yer alan tüm ekonomik faaliyetlere ilişkin bilanço içi finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet ile ölçülen brüt tutarlarının toplanması ile hesaplanacak.

Yeşil varlık oranının hesaplamasında uyumlu olarak dikkate alınacak varlıkların çevresel hedeflerden bir ya da daha fazlasına önemli ölçüde katkıda bulunma koşulunu yerine getirebilmesi için ilgili teknik tarama kriterlerini sağlaması şartı aranacak.

Yeşil varlık oranının hesaplamasında uyumlu olarak dikkate alınacak varlıklar çevreye önemli zarar vermeme koşulunu sağlayacak.

Yeşil varlık oranı hesaplamasında uyumlu olarak dikkate alınacak varlıklara ilişkin faaliyetlerin ve ilgili tarafların asgari sosyal güvenlik standartlarına uyum sağlaması zorunlu olacak.