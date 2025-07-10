BDDK'dan Adil Tasarruf Finansman AŞ'ye Faaliyet İzni

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Adil Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi. Şirkete kuruluş izni ise 17 Nisan 2025'te verilmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Adil Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.

BDDK tarafından, Adil Tasarruf Finansman AŞ'ye 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 7'inci maddesi ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 17 Nisan 2025'te verilmişti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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