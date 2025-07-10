BDDK, Albayrak Tasarruf Finansman AŞ'ye Faaliyet İzni Verdi

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Albayrak Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni vererek şirketin faaliyetlerine resmi onay sağladı. Kuruluş izni daha önce verilmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) Albayrak Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.

BDDK tarafından, Albayrak Tasarruf Finansman AŞ'ye 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'nci maddesi ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 12 Aralık 2024'te verilmişti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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