Rekabet Kurulu'ndan Tohum Şirketlerine Soruşturma

Rekabet Kurulunca, hibrit endüstriyel kornişon tohumu ile hibrit sebze ve meyve tohumları pazarlarında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında, Kurumun merkez binasında düzenlendi.

Algan, Antalya Tarım Üretim Dan. ve Paz. AŞ (Antalya Tarım), Bayer Tohumculuk ve Tarım Ltd. Şti. (Bayer), Gautier Tohum Üretim Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. (Gautier), Hazera Tohumculuk ve Tic. AŞ (Hazera ), Hm Clause Tohumculuk Tarım San. ve Tic. AŞ (Hm Clause), Metgen Tohumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. (Metgen), Multi Tohum Tarım San. ve Tic. AŞ (Multi Tohum), Nunhems Tohumculuk AŞ (Nunhems), Rijk Zwaan Tarım Tic. Ltd. Şti. (Rijk Zwaan), Rito Tohumculuk AŞ (Rito), Sakata Tarım Ürünleri ve Tohumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. (Sakata), Semillas Fito Tarım San. ve Tic. AŞ (Semillas Fito), Syngenta Tarım San. ve Tic. AŞ (Syngenta), tasfiye halinde AD Rossen Tarım San. ve Tic. AŞ (tasfiye halinde Ad Rossen), Vilmorin Mikado Tohumculuk AŞ (Vilmorin Mikado) ve Yüksel Tohum Tarım San. ve Tic. AŞ'nin (Yüksel Tohum) Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmedikleri iddiasıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de Nunhems ile Rijk Zwaan'ın birlikte fiyat tespiti ve Antalya Tarım'ın, Bayer'in, Gautier'in, Hazera'nın, Hm Clause'un, Metgen'in, Multi Tohum'un, Nunhems'in, Rijk Zwaan'ın, Rito'nun, Sakata'nın, Semillas Fito'nun, Syngenta'nın, tasfiye halinde Ad Rossen'in, Vilmorin Mikado'nun ve Yüksel Tohum'un rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Kanun'un ihlal ettikleri yönünde belgeler elde edildiğini söyledi.

Soruşturma süreci devam ederken hakkında soruşturma açılan teşebbüslerden Bayer, Hazera, Hm Clause, Multi Tohum, Nunhems, Rijk Zwaan, Rito, Sakata, Semillas Fito, Syngenta, Vilmorin Mikado ve Yüksel Tohum'un uzlaşma talebinde bulunduğunu belirten soruşturma heyeti temsilcisi, uzlaşma süreci sonucunda söz konusu teşebbüslerin Kanun'u ihlal etmeleri sebebiyle haklarında idari para cezası uygulanmasına ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildiğini aktardı.

Soruşturma heyeti temsilcisi, Antalya Tarım, Gautier, Metgen, Nunhems ve tasfiye halinde Ad Rossen hakkında devam eden soruşturma kapsamında, soruşturma heyetince yapılan incelemeler ve tespitler sonucunda elde edilen bulguların ilgili mevzuat ve içtihat çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde ulaşılan sonuçlara dair şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Tarım'ın, Gautıer'in, Metgen'in, Nunhems'in ve tasfiye halinde Ad Rossen'in rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği, söz konusu eylemlerin Kanun'un 5. maddesinde sayılan muafiyet koşullarını sağlamasının mümkün olmadığı, Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır."

Şirket temsilcileri ise amaç ve etki ihlallerinin bulunmadığını ve rekabeti sınırlamak gibi bir hedeflerinin olmadığını kaydederek, ceza uygulanmaması talebinde bulundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.