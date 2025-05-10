Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hazine ve maliye müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı Emrah Turgut atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Bitlis İl Müdürlüğüne Mehmet Çelik, Edirne İl Müdürlüğüne Muhammet Esat Nuhoğlu, İstanbul İl Müdürlüğüne Orhan Oğuz Türk, Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne Serhat Yay, Kars İl Müdürlüğüne Volkan Hasan Üstündağ, Kırklareli İl Müdürlüğüne İbrahim İşbecer, Uşak İl Müdürlüğüne Muğla İl Müdürü Muzaffer Akgül, Muğla İl Müdürlüğüne Munise İlkay Konuk'un ataması gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne İnan Gündüz, 10. Bölge Müdürlüğüne Osman Erkan, 17. Bölge Müdürlüğüne 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, 18. Bölge Müdürlüğüne Zafer Akın, 21. Bölge Müdürlüğüne Birol Çınar, 24. Bölge Müdürlüğüne Serdar Kotan, 25. Bölge Müdürlüğüne Olcay Çubukcu'nun atanması uygun bulundu.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Erdinç Hatinoğlu, Zeki Karaoğlu ve Ferat Turgut atandı.

Karayolları Genel Müdürlüğünde, 1. Bölge Müdürlüğüne Şenol Altıok, 3. Bölge Müdürlüğüne Gökhan Köroğlu, 4. Bölge Müdürlüğüne 9. Bölge Müdürü Savaş Bayındır, 5. Bölge Müdürlüğüne 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin, 7. Bölge Müdürlüğüne 3. Bölge Müdürü Serdar Ateş, 9. Bölge Müdürlüğüne İlker Travaç, 11. Bölge Müdürlüğüne Demirhan Erol, 12. Bölge Müdürlüğüne Fatih Günaydın, 13. Bölge Müdürlüğüne Hasan Sarıoğlan, 15. Bölge Müdürlüğüne 12. Bölge Müdürü Alparslan Eşlik, 16. Bölge Müdürlüğüne Yusuf Yaşar Öcal, 18. Bölge Müdürlüğüne Hakan Yenilmez, Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğüne Erdoğan Dedeoğlu'nun ataması yapıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine ise Cemile Hilal Sümen atandı.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Güven görevden alındı.

Karayolları Genel Müdürlüğünde 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan,15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy'un da görevden alınması kararlaştırıldı.