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Bazı abonelerin faturaları iki katına çıkabilir

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Elektrik faturalarında yeni bir dönem başlıyor. Şubat ayından itibaren yüksek elektrik tüketenler daha fazla ödeme yapacak. 417 kilowatt saatin (yaklaşık 1.050 TL) üzerindeki faturalara destekler kaldırılacağı için gerçek maliyetler yansıtılacak. Bu durumda bazı abonelerin ödediği fatura bedeli iki katına kadar yükselebilir.

2025 yılı şubat ayı itibariyle elektrikte tükettiğin kadar öde dönemi başlıyor. Bunun için 417 kilowatt saat sınır olarak kabul edilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek tüketimli mesken aboneleri için elektrikte sübvansiyonlu fiyatın kaldırılması için çalışma yürüttüklerini ve bu abonelerin şubat ayından sonra gerçek fiyattan elektrik alacaklarını belirtti.

"GERÇEK MALİYETİ ÖDEMEYE BAŞLAYACAKLAR"

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin elektrik tarifeleri hakkındaki sorularını yanıtlayan Bayraktar, "EPDK'nın yaptığı son düzenlemeyle ayda iki katından daha fazla yani 417 kilowattsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla bu." dedi.

1050 LİRANIN ÜSTÜNDE FATURA ÖDEYEN ABONELERİ İLGİLENDİRİYOR

Bakan Bayraktar, Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturasının 414 lira olduğunu söyledi. Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre abonenin aylık faturası 1.050 lirayı geçerse elektriği "gerçek maliyeti" ile satın almaya başlayacak.

DÜZENLEMEDEN KAÇ KİŞİ ETKİLENECEK?

Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu, bunun da yüzde 3'ünün yani 1,2 milyon abonenin bu durumdan etkileneceğinin altını çizen Bayraktar, "Bunlar da dediğim gibi yüksek tüketim grubu olan, evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan, belki elektrikli aracı olan kesimler bunlar da elektrik fiyatını daha maliyetine uygun şekilde ödeyecek. Düzenleme bunu içeriyor" dedi.

Bazı abonelerin faturaları iki katına çıkabilir
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Asgariye zam geldi yine kelepçeyle geri alıyorlar. Hepsi taktik. Hani nukleer santralı yapılıyordu? Hani rusyadan ucuz enerji aliyorduk? Hep kazık

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Haber YorumlarıErcan Aybuğa:

geç kalınmış bi uygulama zaten

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Haber YorumlarıBurak ERGÜL:

28 Daireli Sitede elektrik faturası 1050 tl yi geçen 1 daire yok. Demekki elektrik faturası 1050 tl yi geçenler ya zenginler yada elektrikli ısıtmayı abartanlar

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