Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde
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Devletin elektrik faturası desteği artık her aboneye eşit değil, tüketime göre verilecek. Fazla tüketen kendi öderken, sınırlı kullananlar destekten yararlanacak. 417 kilovatsaat üzerinde tüketim yapan ve bu nedenle devlet desteğinden yararlanamayan abonelerin elektrik faturaları %93'e varan oranlarda artabilecek.

Türkiye'de elektrik faturalarına ilişkin devlet desteği uygulamasında kapsamlı bir değişiklik hayata geçirildi. Önceki sistemde, tüm hane halkına eşit şekilde sunulan devlet katkısı, artık aylık elektrik tüketim miktarına göre kademelendirilecek. Bu düzenlemeyle birlikte, enerji tasarrufu yapan kazanacak; yüksek tüketen ise desteği kaybedecek.

TÜKETİM SINIRI AŞILIRSA DESTEK YOK!

Yeni modele göre konut aboneleri için belirlenen Aylık tüketim sınırı 417 kilovatsaat olarak açıklandı. Bu sınırı aşan kullanıcılar, devlet desteğinden tamamen mahrum kalacak. Yani örneğin, 1047 TL ve üzeri fatura tutarına ulaşanlar, artık indirimli tarifeden yararlanamayacak.

SANAYİ VE TİCARETTE DE YENİ SINIR GELDİ

Sanayi tesisleri ve ticarethaneler içinse yıllık elektrik tüketim limiti 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bu limiti aşan kurumlar, fatura tutarında azami %11 artışla karşı karşıya kalacak. Bu da özellikle küçük işletmeler için ciddi bir yük anlamına geliyor.

DEVLET DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANMAYA DEVAM EDECEK?

Yapılan açıklamalara göre, 2024 yılı toplam tüketimi 5 bin kilovatsaatin altında kalan aboneler, devlet desteğinden aynen faydalanmayı sürdürecek. Günlük ortalama tüketimi 8 kilovatsaatin altında olanlar %60, bunun üzerindekiler ise %40 oranında destekten yararlanacak.

DESTEĞİ KAYBEDENLER YENİDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Evet, tüketimini düşüren vatandaşlar destek kapsamına tekrar girebilecek. Eğer bir abonenin 2025 yılı tüketimi belirlenen limitin altına düşerse, 2026 yılında tekrar destekli tarifeye dahil olabilecek.

DESTEKSİZ FATURALARDA ARTIŞ NE KADAR OLACAK?

Mevcut Piyasa Takas Fiyatı (PTF) dikkate alındığında, devlet desteğinden yararlanamayan abonelerin elektrik faturaları %93'e varan oranlarda artabilecek. Bu oran, özellikle yüksek tüketimli kullanıcılar için ciddi bir mali yük anlamına geliyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

geçen sene petrol varili 70$ bu gün 65$, geçen sene dolar 37 bugün 38, bu %50-60lık enflasyon zam fiyat artışı nerden geliyor biri izah edebilirmi?

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Pekekeli kardeşlerimizin ödemediği faturalar için pamık eller cebe kardeşlik bunu gerektirir.

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Normalde her ay 350 ile 400 Lirası gelen fatura nedense son iki aydır 900-1000 TL arası geliyor ve yalandan devlet desteği ile faturanız 350 TL’ye düşürülmüştür diye sms geliyor… lan zaten o kadar harcıyorum ben 1 yıldır… tek başıma 1000 liralık elektriği nasıl harcayacağım. insanlara cici görünmüyor bu. zira en zeka seviyesi düşük matematiği olmayan biri bile ne kadar yaktığını, ne kadar kadar harcadigini biliyor.

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