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Bayramiç Barajı'nın su seviyesi yağışlarla yükseldi

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ÇANAKKALE'de çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın yüzde 8,5'a düşen su seviyesi, yağışlar sonrası 2 ayda yüzde 60'a ulaştı.

ÇANAKKALE'de çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın yüzde 8,5'a düşen su seviyesi, yağışlar sonrası 2 ayda yüzde 60'a ulaştı.

Türkiye'de özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranları düştü. Mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen, 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda su seviyesi, ekim ayının ortalarında yüzde 8,5 seviyelerine kadar geriledi. Bunun üzerine baraj, tarımsal sulamalara kapatıldı. Kentte kasım ve aralık ayı ortalarında yağışlar etkili oldu. 2 aylık sürede etkili olan sağanak sonrası Bayramiç Barajı'nın seviyesi, yüzde 60'a çıktı. Bayramiç Ziraat Odası Genel Sekreteri Gülşin Zeybekoğlu, baraj seviyesinin yükselmesinin sevindirici olduğunu belirterek, çiftçilerin ekim ve sulama sezonlarında su kullanımına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

'KAR YAĞARSA BARAJ SEVİYESİNİN DOLULUK ORANI ARTACAK'

Ekim ayının ortalarında Bayramiç Barajı'nın su seviyesini yüzde 8,5'lara düştüğünü söyleyen Zeybekoğlu, "Aralık ayının ortalarına kadar etkili olan sağanak yağışlar ve Kaz Dağları'na yağan kar ile Bayramiç Barajı'nın doluluk oranı, yüzde 60 seviyelerine yükseldi. Barajımızın su seviyesinin yükselmesi, bizim için sevindirici ama ekim ve sulama sezonu başladığında üreticilerimizin su kullanımına dikkat etmeleri gerekiyor. Kaz Dağları'na geçen sene kar yağışının çok az olmasından dolayı Bayramiç Barajı'nın doluluk oranı olumsuz etkilenmiştir. Bu yıl ise Kaz Dağları'nda kar yağışının beklenen günlerde gelmesi sevindirici. Bu yıl kar yağışının istediğimiz gibi olması, durumunda baraj seviyesinin doluluk oranı artacağı için olumlu yönde etkilenecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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