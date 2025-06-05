Bayram öncesi yenilenme zamanı yaklaşan sigorta poliçeleri için güncelleme hatırlatması

Corpus Sigorta Teknik Genel Müdür Yardımcısı Serdar Karayel, "Yenileme zamanı yaklaşan poliçeler tatilden önce mutlaka güncellenmeli, gerekirse ek teminatlar için acentelerle iletişime geçilmelidir." dedi.

Beklenmedik durumlarda ekonomik kayıpların önüne geçilmesine yardımcı olan sigorta; yangın, deprem, trafik kazası gibi olaylarda zarar gören kişilere mali destek sağlıyor.

Zararın tamamını ya da bir kısmını karşılayarak, riskin etkisini düşüren sigortalar, sağlık, araç, konut ve hayat gibi birçok alanda güvence sunarken, tatil dönemlerinde de çeşitli poliçeler gündeme geliyor.

Kurban Bayramı'nda tatile çıkacaklar için hem trafik sigortası hem de evde yaşanacak olası bir duruma karşı çeşitli poliçeler önem arz ediyor.

Corpus Sigorta Teknik Genel Müdür Yardımcısı Serdar Karayel, AA muhabirine, Kurban Bayramı gibi uzun tatillerde, şehirlerarası yolculukların artmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun da ciddi ölçüde arttığını söyledi.

Tatil döneminde hem trafik sigortası hem de kasko poliçelerinin sağladığı teminatların büyük önem kazandığını aktaran Karayel, "Aynı zamanda evlerinden uzun süre uzak kalan sigortalılar için konut sigortası kapsamındaki riskler de dikkatle değerlendirilmelidir. Sigortalıların bu süreçte öncelikle poliçelerinin geçerli ve teminat limitlerinin yeterli düzeyde olduğundan emin olmaları gerekir. Yenileme zamanı yaklaşan poliçeler tatilden önce mutlaka güncellenmeli, gerekirse ek teminatlar için acentelerle iletişime geçilmelidir." diye konuştu.

Karayel, tatile çıkmadan önce evde alınması gereken önlemlerin hem olası hasarları engellemek hem de tazmin süreçlerini kolaylaştırmak açısından kritik olduğuna dikkati çekerek, hırsızlık riskine karşı kapı ve pencerelerin tam olarak kapatıldığından emin olunması, mümkünse çelik kapı ve güvenlik kilidi tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Yangın riskine karşı elektrikli ev aletlerinin ve şofben, ütü, su ısıtıcısı gibi cihazların yanı sıra priz çoklayıcılarının da prizden çekilmesi gerektiğinin altını çizen Karayel, ocak ve fırın gibi mutfak ekipmanlarının kapalı olduğundan emin olunması ve sigorta poliçesinde yangın teminatı bulunduğunun kontrol edilerek, limitlerin yeterliliğinin gözden geçirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Karayel, su basması ve tesisatla ilgili riskler açısından ise ana su vanasının kapatılması, kombi ve çamaşır ya da bulaşık makinelerinin su bağlantılarının kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Kesim alanlarında yaşanan kazalara karşı çeşitli ek teminatlar sunulur"

Karayel, uzun tatil dönemlerinde evden uzak kalınmasının, özellikle konut sigortası kapsamında yer alan risklere karşı alınacak önlemlerin önemini artırdığını söyleyerek, "Ancak bu süreçte yalnızca evle ilgili değil, bireylerin karşılaşabileceği kazalar açısından da sigorta teminatları devreye girer." dedi.

Kurban Bayramı'nda özellikle kurban kesim alanlarında yoğun olarak yaşanan kazalara karşı sigorta şirketlerinin, bireysel ve grup ferdi kaza poliçelerinde çeşitli ek teminatlar sunduğunu kaydeden Karayel, ek teminatların, bayram süresince artan kaza risklerine karşı sigortalılara ek güvence sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Karayel, ferdi kaza sigortalarının, temel teminatların yanı sıra bazı önemli ek güvenceler de içerebildiğine dikkati çekerek, "Kaza sonucu ortaya çıkan tedavi masrafları, poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılanır. Öte yandan kaza nedeniyle çalışılamayan günler için sigortalıya günlük tazminat ödemesi yapılır." diye konuştu.

Serdar Karayel, bazı ferdi kaza poliçelerinin, sadece kazaları değil, deprem, sel ve fırtına gibi doğal afetleri de kapsayacak şekilde genişletilebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ayrıca 'asistans hizmetleri' adı altında ambulans gönderimi, tıbbi danışmanlık ve eve hemşire gönderimi gibi destekler de sigortalılara sunulabilir. Tüm bu hizmetler, bayram boyunca oluşabilecek ani sağlık sorunlarına karşı hızlı müdahale ve destek sağlamak amacı taşır. Bu nedenle sigortalıların, poliçelerinde yer alan teminatları dikkatle gözden geçirmesi ve ihtiyaç duyulması halinde kapsamın genişletilmesi için sigorta şirketleriyle iletişime geçmesi önerilir."

Bu dönemde, sigorta şirketleri bireysel veya grup ferdi kaza poliçelerinde ek teminatlar sunabileceğini anımsatan Karayel, sigortalıların karşılaşabileceği risklere karşı daha kapsamlı bir koruma sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.

Karayel, oluşturulan ferdi kaza sigortalarının kaza sonucu oluşabilecek vefat, daimi maluliyet ve tedavi masrafları teminatlarını kapsadığı bilgisini paylaşarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sigorta, sigortalının ani ve harici bir olayın etkisiyle iradesi dışında bedensel zarar görmesi durumunda devreye girer. Poliçede belirtilmesi kaydıyla, vefat ve daimi maluliyet teminatlarına ek olarak tedavi masrafları ve buna bağlı gündelik tazminat teminatı, teminat limitleri dahilinde isteğe bağlı olarak verilebilir. Ayrıca bizim ürünlerimizde olduğu gibi poliçelerinde, talep halinde ek teminatlar da sunulmaktadır."

Ek teminatlar arasında deprem, terör, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması gibi doğal afetler sonucu oluşabilecek kazaların da yer aldığına işaret eden Karayel, bu sayede sigortalıların bayram süresince karşılaşabileceği çeşitli risklere karşı daha geniş güvenceye sahip olacağını söyledi.

"İş yeri sigortaları, işletmelerin karşılaşabileceği olası zararları güvence altına alır"

Karayel, bayram dönemlerinde küçük işletme sahiplerinin iş yerlerini kapatıp tatile çıkmalarının, özellikle hırsızlık, yangın ve elektrik kaynaklı risklerin artmasına neden olabileceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu süreçte iş yeri sigortaları, belirli teminatlarla işletmelerin karşılaşabileceği olası zararları güvence altına alır. Genellikle iş yeri sigortası ürünleri, yangın, yıldırım ve infilak gibi temel risklerin yanı sıra hırsızlık, dahili su hasarları, duman, fırtına, kar ağırlığı, kara taşıtları çarpması, cam kırılması ve iş durması gibi olaylara karşı da koruma sağlar."

Karayel, hırsızlık teminatının, iş yerine zorla girilerek yapılan soygunlar sonucu oluşan zararları karşılayacağını aktararak, bu kapsamda, iş yerindeki demirbaşlar, elektronik eşyalar ve ürün stokların güvence altına alınacağını söyledi.

Kasa içerisindeki nakit veya değerli evrakların, standart hırsızlık teminatı kapsamında olmadığı uyarısında bulunan Karayel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tür içerikler için ayrıca ek klozlarla teminat alınması gerekir. Küçük işletme sahipleri bayram öncesinde poliçelerini detaylı şekilde gözden geçirmeli; özellikle hırsızlık, yangın ve elektrik kaynaklı risklerin teminat altına alınıp alınmadığını kontrol etmelidir. Gerekli görülmesi halinde poliçeye ek teminatlar dahil ettirilerek işletme, bayram süresince karşılaşabileceği risklere karşı daha geniş kapsamda güvence altına alınabilir."