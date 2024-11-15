Üye Girişi
Haberler

Bayraktar AKINCI TİHA, Yerli Mühimmatlarla Hedefleri Tam İSabetle Vurdu

Bayraktar AKINCI TİHA, Yerli Mühimmatlarla Hedefleri Tam İSabetle Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayraktar AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen ELÇİN 82 ve LAÇİN 82 mühimmatları ile gerçekleştirdiği atış testlerinden başarıyla geçti. 80 bin uçuş saati tamamlayan TİHA, yerli mühimmatları kullanarak stratejik hedeflerini tam isabetle vurdu, Baykar 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bayraktar AKINCI Tiha, milli olarak geliştirilen lazer arayıcı başlıklı güdümlü mühimmat ELÇİN 82 ve kızıl ötesi arayıcı başlıklı LAÇİN 82 ile gerçekleştirdiği atış testlerinde hedefleri tam isabetle vurdu.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na ( Tiha ), yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

Bayraktar AKINCI, ROKETSAN tarafından milli olarak geliştirilen ELÇİN Lazer Güdüm Kiti ve LAÇİN Güdüm Kiti entegre edilmiş genel maksat bombası MK-82 ile gerçekleştirilen atış testlerini başarıyla tamamladı.

Milli Tiha, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden ELÇİN 82, LAÇİN 82 ve MAM-T mühimmatları ile atış testi icra etmek üzere havalandı. Bayraktar AKINCI'nın ateşlediği yerli ve milli mühimmat MAM-T ile yüksek kabiliyetli güdüm kitlerine sahip ELÇİN 82 ve LAÇİN 82 belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.

Milli mühimmatlar ile attığını vuruyor

Etkin taarruz gücünü, farklı hedeflere karşı kullanılabilen geniş yelpazedeki milli mühimmatlardan alan Bayraktar AKINCI, etkinliğini ve caydırıcılığını gün geçtikçe artırıyor.

Bugüne kadar milli Tiha'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında, MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82 LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi.

Bayraktar AKINCI, gerçekleştirilen atış testlerinde milli mühimmatlar ile hedeflerini tam isabetle vurdu.

80 bin saattir göklerde

Stratejik görevlerdeki başarısıyla öne çıkan Bayraktar AKINCI Tiha, 80 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Milli Tiha, 22 Şubat 2024'te icra edilen testte Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen, sınıfında dünyanın en ileri elektro-optik sistemi olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'ni kullanarak ilk kez deniz üstünde seyreden Albatros İDA'yı başarıyla imha etmişti.

İhracat şampiyonu

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti.

2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiye'de tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın üçte birini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti.

Bayraktar TB2 SİHA için 34, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülke olmak üzere toplam 35 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır

Şimşek, kamuoyunun merakla beklediği soruya net yanıt verdi: Çıkış yakındır

 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sınır ötesi operasyon' açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar

Erdoğan'dan sonra bir sinyal de Çelik'ten: Talimat verildiği anda başlar

 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu

Serdar Ortaç'ın kaybettiği para öyle böyle değil
Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış

Bebeğini tiner içirerek öldüren annenin rezilliği bununla da sınırlı değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hangi grup hiç Grammy ödülü kazanmamıştır? 50. ve 100. kuruluş yıl dönümünde şampiyon nolan takım hangisidir? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. ve 100. kuruluş yıl dönümlerinde şampiyon olan takım hangisidir? Türkan Akyol ne bakanıydı? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bakanı olan Türkan Akyol ne bakanı olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm cevapları! 6 yaşında tahta çıkan ve tahta çıktığında en genç padişah olan kimdir? Başrollerinde kadir inanır ve Türkan Şoray'ın yer aldığı hangi adda bir yeşilçam filmi yoktur? TRT Spor canlı izle! BURSASPOR BULVARSPOR izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Bursaspor Bulvarspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Bulvarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Mike Tyson Jake Paul maçı CANLI izleme linki! San Marino Cebelitarık CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım San Marino Cebelitarık maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuzey İrlanda Belarus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Kuzey İrlanda Belarus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.