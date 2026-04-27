Baymak'tan güvenlik ve tasarruf için düzenli kombi bakımı önerisi

Baymak, profesyonel standartlarda bakım hizmeti sağlayarak cihazların güvenli, verimli ve uzun ömürlü şekilde çalışmasını destekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, evlerde kombi kullanımı artarken, enerji tüketimi ve güvenlik konuları da her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.

Doğru koşullarda kombi kullanımı, hem konforlu ve güvenli bir ısınma sağlıyor hem de doğalgaz faturalarında önemli ölçüde tasarruf imkanı sunuyor.

Baymak, tüketicileri bilinçli kombi kullanımı konusunda bilgilendirerek, güvenli ve verimli ısınmayı destekliyor.

Baymak uzmanları ilk olarak kış aylarında ideal oda sıcaklığının 20–22°C olması gerektiğinin altını çiziyor.

Kombinin daha yüksek sıcaklıklarda çalıştırılmasının enerji tüketimini arttırdığını ve gereksiz maliyetlere yol açtığına dikkati çeken uzmanlar, petek sıcaklığının 55 - 65°C arasında ayarlanmasının hem konforlu bir ısınma sağladığını hem de verimli bir enerji kullanımı sunduğunu belirtiyor.

- Düzenli bakım büyük önem taşıyor

Yılda en az bir kez, tercihen de kış başlamadan önce yapılan kombi bakımı, cihaz performansını artırırken, arıza risklerini azaltıyor ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu sayede düzenli bakım uygulamaları olası gaz kaçakları ve karbon monoksit risklerinin önüne geçilmesine de katkı sunuyor.

Enerji tasarrufu sağlamak için kullanıcı alışkanlıkları da belirleyici rol oynuyor. Peteklerin önünün kapatılmaması, odaların uzun süre havalandırılmaması ve gece saatlerinde ya da evde olunmayan zamanlarda kombinin daha düşük sıcaklıkta çalıştırılması enerji verimliliğini artırıyor.

Termostatik vana ve oda termostatı kullanım ise gereksiz enerji tüketiminin önüne geçiyor ve doğalgaz faturalarını düşürüyor.

Kombi kullanımında güvenlik konusu da en az tasarruf kadar önem taşıyor. Bacalı cihazların baca kontrollerinin düzenli olarak yapılması, kombi bulunan alanların yeterince havalandırılması ve cihazlara yetkisiz kişilerin müdahale etmemesi hayati önem taşıyor. Olası risklerin önüne geçilmesi için kombi arızalarında mutlaka yetkili servislere başvurulması gerekiyor.