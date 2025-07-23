Baykar ve Korean Air İşbirliği için Mutabakat Zaptı İmzalandı

Baykar ve Korean Air İşbirliği için Mutabakat Zaptı İmzalandı
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Baykar, Güney Kore'nin Korean Air şirketi ile işbirliği için bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleştirilen bir törenle duyuruldu.

Baykar, Güney Kore'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Korean Air ile işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuar kapsamında düzenlenen törende işbirliği anlaşması, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Korean Air Genel Müdürü Kh Lee tarafından imzalandı.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
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