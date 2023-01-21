Baykar istihdam iddiasını yalanladı! Paylaşımı alıntılayan Selçuk Bayraktar çok sert çıktı

Son dönemde DEVA Partisi lideri Ali Babacan'la girdikleri polemikle gündeme gelen Baykar'dan yeni bir açıklama geldi. İstihdam iddialarına yanıt veren Baykar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağlı şirketlerden 20 yıldan bu yana bir kişinin dahi istihdam edilmediğini bildirdi. Baykar'ın paylaşımını alıntılayan Selçuk Bayraktar ise, yöneltilen suçlamalara sert çıktı.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın İHA ve SİHA üreten Baykar'a yönelik sözleri tartışma yaratmıştı. Babacan, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" ifadelerini kullanmıştı. Babacan'a yanıt veren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise"Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" demişti.

BAYKAR'DAN İSTİHDAM İDDİALARINA YANIT

DEVA Partisi ile girilen polemik gündemden henüz düşmemişken Baykar'dan bu kez de istihdam iddialarıyla ilgili bir açıklama geldi. Baykar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağlı şirketlerden 20 yıldan bu yana bir kişinin dahi istihdam edilmediğini bildirdi.

Baykar'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Baykar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağlı şirketlerden 20 yıldan bu yana bir kişi dahi istihdam etmemiştir. Her yıl 1200 üniversiteli stajyer alımı yapıp gençleri yetiştiriyoruz. Baykar, prensibi ve etik değerleri gereği dünyada pek örneği olmayan bir şekilde halihazırda çalışan bir kişiyi, çalıştığı kurum veya firmadan izin almadan hiçbir şekilde işe almamaktadır."

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Baykar'ın paylaşımını alıntılayan Selçuk Bayraktar ise "İftiralarını suratlarına çarpınca utanıp vazgeçeceklerini maalesef düşünmediğimiz bazı karanlık mahfillerin bitmek bilmeyen yalanlarının aksine; kainattaki en güçlü olgu olan Hakk'ı ve hakikati merak edenler için…" ifadelerini kullandı.