BAYKAR'ın Anadolu'daki İlk Üretim Üssü Samsun'a Kurulacak

SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Bayraktar Kardeşler'in (BAYKAR) Anadolu'daki ilk üretim üssünün, 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun'a kurulacağını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünyanın savunma ve havacılık alanında önemli kuruluşlarından, milli teknoloji hamlemizin mimarı BAYKAR, Anadolu'daki ilk üretim üssünü 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun'umuzda kuruyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, Samsun'umuzun yüzyılı oluyor" dedi.

Doğan projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş ile emeği geçen herkese teşekkür ederek, yatırımın Samsun'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

