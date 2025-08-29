Bayburt Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile Desteklenecek 4 Tesis Belirlendi

Yerel Kalkınma Hamlesi programı kapsamında Bayburt'ta 4 tesis desteklenecek sektörler arasında yer aldı.

Yerel Kalkınma Hamlesi programı kapsamında Karadeniz Bölgesinde desteklenecek sektörler belirlendi. Karar ardından harekete geçen Bölge Ticaret ve Sanayi Odaları üyelerine bilgilendirme toplantıların başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı, resmen başlatıldı. Resmi Gazete 'de yayımlanan Yerel Yatırım Konuları Tebliği ile yürürlüğe giren program kapsamında, Türkiye'deki her il için dört öncelikli yatırım alanı belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulamaya konulan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, Karadeniz Bölgesi'ni oluşturan Trabzon, Samsun, Zonguldak, Karabük, Sinop, Kastamonu, Artvin, Bartın, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt, Amasya, Çorum, Tokat, Bolu, Düzce, Giresun ve Çankırı illerinde desteklenecek yatırım konuları açıklandı. Bölgenin mevcut potansiyelleri ve stratejik ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen yatırım konuları, kalkınmanın yerelden hızlanmasına katkı sunmayı ve uygulanacak programla iller arası gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel istihdamın artırılması ve bölgelerin rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanıyor.

Yerel Kalkınma Hamlesi programı kapsamında Bayburt'ta; Bayburt Taşı Entegre İşleme Tesisi, Su Paketleme Tesisi, Asgari 1000 Büyükbaş Kapasiteli Entegre Besi ve Et Ürünleri İşleme Tesisi ve Bayburt Kop Dağı Kayak Merkezi Konaklama Tesisi desteklenecek sektörler arasında yer aldı. - BAYBURT