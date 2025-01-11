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Bayburt Üniversitesi'nin Güneş Enerjisi Santrali Tasarrufu Yüzde 60'a Çıkarıyor

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Bayburt Üniversitesinde kurulan güneş enerjisi santrali sayesinde üniversitenin elektrik ihtiyacının yüzde 60'ı karşılanıyor. Santral yılda 2,3 milyon lira tasarruf sağlıyor ve yeni yatırımlarla güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bayburt Üniversitesinde 20 bin metrekarede kurulan güneş enerjisi santrali (GES) sayesinde üniversitenin elektrik ihtiyacının yüzde 60'ı karşılanıyor.

Baberti Yerleşkesi'nde 2017'de üniversitenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan 4 bin 400 panelin bulunduğu 1 megavat gücündeki GES'te üretime aralıksız devam ediliyor.

Yıllık ortalama 1 milyon 750 bin kilovatsaat enerji üretimi yapılan santral sayesinde üniversitede yılda 2,3 milyon lira tasarruf sağlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AA muhabirine, tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Üniversite olarak bu noktadan hareketle GES Projesi'ni önemsediklerini belirten Türkmen, "Enerji ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 60'ını santralden, tamamıyla doğal kaynaklardan karşılıyoruz." dedi.

"Yeni yatırımlarla santrali 2 megavat düzeyine çıkarmayı arzu ediyoruz"

Santralden sağlanan ekonomik katkının yatırım maliyetinin üzerine çıktığını vurgulayan Türkmen, "İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde yeni yatırımlarla santrali 2 megavat düzeyine çıkarmayı arzu ediyoruz. Böylelikle enerji ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir doğal enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sadece enerji değil çevresel koşulları bütünüyle dikkate alan bir yönetim süreci izlediklerinin altını çizen Türkmen, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün dünyanın yakından izlediği UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamaları (sürdürülebilirlik performansın yıllık uluslararası sıralaması) çerçevesinde önemli ilerlemeler katettik. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızla enerji tasarrufuna dair yapmış olduğumuz altyapı yatırımları ve bilinçlendirme çalışmaları özellikle sıfır atıkla ilgili, geri dönüşümle ilgili bütün yerleşkelerimizde yürüttüğümüz çalışmalarla önemli kazanımlar elde ettiğimizi söyleyebilirim. Çalışmalarımızı genişleterek devam ettiriyor ve bunun sonucunu da alıyoruz. İstatistikleri yakından takip ediyoruz."

UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamaları'nda küresel düzeyde bütün üniversiteler arasında 590'ıncı, Türkiye'deki üniversiteler arasında ise 58'inci olduklarına işaret eden Türkmen, bu çalışmaları çok boyutlu yürütüp gelecek süreçte daha üst sıralara yükselmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Ekonomi
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