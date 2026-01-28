Haberler

Bayburt'ta 2 bin 570 işletmeye 67 bin 294 çuval yem desteği verilecek
Güncelleme:
Bayburt'ta hayvancılığın desteklenmesi amacıyla 'Bayburt Üreticisine Destek, Hayvancılığa Bereket Projesi' kapsamında toplam 67 bin 294 çuval yem dağıtılacak. 2 bin 570 işletme yem desteğinden yararlanacak.

Bayburt'ta hayvancılığın desteklenmesi ve üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla 'Bayburt Üreticisine Destek, Hayvancılığa Bereket Projesi' kapsamında toplam 67 bin 294 çuval yem dağıtımı gerçekleştirilecek.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, il genelinde 2 bin 570 işletmenin yem desteğinden faydalanacağı belirtilirken, dağıtımda büyükbaş hayvanlar için hayvan başına 1,4 çuval, küçükbaş hayvanlar için ise 10 hayvana 1,4 çuval yem verileceği, bir işletmeye verilecek yem miktarının ise en fazla 50 çuval ile sınırlandırıldığı bildirildi.

Yem dağıtımının yüzde 40 devlet destekli olarak gerçekleştirileceği projede, çiftçi katkı paylarının 28 Ocak-6 Şubat 2026 tarihleri arasında bağlı bulunulan Kredi Kooperatiflerine yatırılması gerektiği kaydedildi. Belirtilen tarihler arasında katkı payını yatırmayan yetiştiricilerin projeden yararlanamayacağı ifade edildi.

Başvuruların tamamlanmasının ardından üreticilere yem dağıtımının ilerleyen günlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde yapılacağı öğrenildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
