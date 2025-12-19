Haberler

Bayburt'ta taksi ücretlerine zam geldi

Bayburt'ta taksi ücretlerine zam geldi
Bayburt'ta taksi ücret tarifeleri güncellendi. Yeni düzenlemeyle en kısa mesafe indi-bindi ücreti 90 liradan 140 liraya, taksimetre açılış ücreti ise 35 liradan 50 liraya yükseldi.

Bayburt'ta taksi ücretlerine zam yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte şehir içi en kısa mesafe indi-bindi ücreti 90 liradan 140 liraya yükseldi.

Bayburt'ta yaklaşık bir yıllık aradan sonra taksi ücret tarifelerinde güncellemeye gidildi. Artan akaryakıt fiyatları ve işletme giderleri gerekçe gösterilerek hazırlanan yeni tarifeye göre 90 lira olan indi-bindi ücreti 140 liraya, taksimetre açılış ücreti 35 liradan 50 liraya yükseltildi. Bir kilometre ücretine ise 15 lira zam yapılarak, 45 liraya çıkarıldı.

Yeni fiyat tarifesinin bugünden itibaren kent genelinde uygulanmaya başlandığı öğrenildi. - BAYBURT

