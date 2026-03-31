Bayburt'ta sanayi yatırımları değerlendirildi

Bayburt Organize Sanayi Bölgesi ile Doğal Taş Fabrikası Yönetim Kurulu toplantılarında, yürütülen faaliyetler, devam eden projeler ve gelecek döneme ilişkin planlamalar değerlendirildi.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda, ilin üretim kapasitesini artırmaya yönelik adımlar, sanayi altyapısını güçlendirecek başlıklar ele alındı.

Toplantılarda, Organize Sanayi Bölgesi'nde sürdürülen faaliyetler ve Doğal Taş Fabrikası bünyesindeki çalışmalar gözden geçirilirken, projelerde gelinen son durumlar da masaya yatırıldı.

Vali Eldivan, Bayburt'un ekonomik gelişimine katkı sunacak yatırım ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BAYBURT

