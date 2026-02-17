Haberler

Bayburt'ta 50 milyon liralık yem desteği 2 bin 601 işletmeye ulaştı

Güncelleme:
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Bayburt Üreticisine Destek, Hayvancılığa Bereket Projesi' kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine 50 milyon lira bütçe ile 3 bin 365 ton hayvan yem desteği sağlandı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bayburt Üreticisine Destek, Hayvancılığa Bereket Projesi" kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik hayvan yemi desteği tamamlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, proje ile hayvancılık işletmelerinin yem maliyetlerinin düşürülmesi, üretim kapasitesinin korunması ve verimliliğin artırılması, hayvancılığın sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve üreticilere ekonomik katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Proje kapsamında 50 milyon lira bütçe ile 67 bin 294 çuval (3 bin 365 ton) hayvan yeminin, 181 köyde faaliyet gösteren 2 bin 601 hayvancılık işletmesine ulaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, projeden faydalanan üreticilere bereketli ve kazançlı bir üretim sezonu temennisinde bulunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
