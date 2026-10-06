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Bayburt'ta 2025 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu, zirvede Hayri Tekin yer aldı

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Bayburt'ta 2025 yılı gelir vergisi kapsamında en fazla vergi tahakkuk eden ilk 10 mükellef belli oldu. İlk sırada 3 milyon 95 bin 128 lira 94 kuruşluk tahakkukla Hayri Tekin yer aldı; ikinci sıradakinin bilgileri açıklanmadı.

Bayburt'ta 2025 yılı gelir vergisi kapsamında en fazla vergi tahakkuk eden ilk 10 mükellef belli oldu. Listenin ilk sırasında 3 milyon 95 bin 128 lira 94 kuruşluk vergi tahakkukuyla Hayri Tekin yer aldı.

Bayburt'ta 2025 yılı gelir vergisi kapsamında en fazla vergi tahakkuk eden ilk 10 mükellefin sıralaması açıklandı.

Listenin ilk sırasında, çimento, alçı, harç, kireç, tuğla, kiremit, briket, taş, kum ve çakıl gibi inşaat malzemelerinin perakende ticareti alanında faaliyet gösteren Hayri Tekin yer aldı.

Tekin adına tahakkuk eden gelir vergisi 3 milyon 95 bin 128 lira 94 kuruş olarak açıklandı.

Listenin ikinci sırasında yer alan mükellefin bilgileri ise açıklanmadı.

Mert Tosun, ikamet amaçlı binaların inşaatı faaliyetinden 2 milyon 301 bin 554 lira 38 kuruş vergi tahakkukuyla üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü sırada kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren Nurettin Burak bulundu. Burak adına tahakkuk eden gelir vergisi 2 milyon 144 bin 254 lira 23 kuruş oldu.

Tarım, hayvancılık ve ormancılık makine ve ekipmanları ile bunların aksam ve parçalarının toptan ticareti alanında faaliyet gösteren Muhammet Fatih Memiş, 2 milyon 39 bin 975 lira 62 kuruş vergi tahakkukuyla beşinci sırada yer aldı.

Listenin altıncı sırasında yine kuyumculuk faaliyetinde bulunan Mehmet Sala yer aldı. Sala'nın tahakkuk eden gelir vergisi 1 milyon 769 bin 734 lira 97 kuruş olarak açıklandı.

Ayakkabı ve terlik gibi ürünlerin perakende ticareti alanında faaliyet gösteren İkram Öztürk, 1 milyon 229 bin 604 lira 86 kuruş vergi tahakkukuyla yedinci sırada bulundu.

İsmail Uçurum, kendisine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiralanması ve işletilmesi faaliyetinden 1 milyon 183 bin 655 lira vergi tahakkukuyla sekizinci sırada yer aldı.

Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret alanında faaliyet gösteren Salih Zeki İşaşır, 1 milyon 173 bin 56 lira 20 kuruş vergi tahakkukuyla dokuzuncu sırada yer aldı.

Aynı faaliyet alanında bulunan Emrah İşaşır da 1 milyon 173 bin 56 lira 20 kuruş vergi tahakkukuyla listenin 10'uncu sırasında yer aldı.

Bir mükellefin bilgileri açıklanmadı

Bayburt'un 2025 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde ikinci sırada bulunan mükellefin adı ve faaliyet alanı, bilgilerinin açıklanmasının istenmemesi nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmadı.

Listede inşaat malzemeleri ticareti, bina inşaatı, kuyumculuk, tarım ve hayvancılık ekipmanları ticareti, ayakkabı ve terlik perakende ticareti, gayrimenkul işletmeciliği ile market ve bakkal işletmeciliği gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler yer aldı.

Açıklanan isimler arasında en yüksek gelir vergisi tahakkuku 3 milyon 95 bin 128 lira 94 kuruşla Hayri Tekin'e ait oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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