Batman Üniversitesi Öncülüğünde Tekstil Üreticileri Kentin Markasını Oluşturmak İçin Bir Araya Geldi

Batman Üniversitesi öncülüğünde başlatılan "Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var Projesi" ile tekstil üreticileri kentin markasının oluşturulması için bir araya geldi.

Batman'da son 15 yılda gelişen tekstil sektörü, 300'ü aşkın firmayla 40 bin kişiye istihdam sağlıyor. Kentte fason tekstil üretiminde daha iyi bir noktaya gelmek için harekete geçen tekstil üreticileri, şehrin markasını oluşturmak için bir araya geldi. Batman Üniversitesi öncülüğünde başlatılan "Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var Projesi" için adım atıldı.

Tekstil sektörü firmalarının bir araya geldiğini söyleyen Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversite olarak şehirle bütünleşip şehrin dertleri ile dertlenen, sorunlarına çözüm üretme gayreti içerisinde olan bir yönetim anlayışına sahip olduklarını söyledi. Kadın istihdamının büyük bir kısmına ev sahipliği yapıldığını ifade eden Rektör Demir, "Şehrin ekonomisine katkı sağlayan tekstil sektörü üreticisi firmalarla bir araya geldik. 'Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var'dan hareket etmek isteyen, markalaşma sürecinde yol alan tekstilcilerimiz, işverenlerimiz, iş insanlarımız Batman Üniversitesi ile irtibata geçtiler. Bu çerçevede Batman Üniversitesi markalaşma yolunda adım adım neler yapılabilir; akademik, idari, mevzuatta destek sundu. Sanayi iş birliğini daha da ileriye taşıyor olmanın, bunu sözde bırakıyor değil, özde sorunlara somut çözümler üretebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

" Batman'da güzel bir marka oluşturacağız"

Markalaşma yolunda bir araya geldiklerini söyleyen tekstil işletmecisi Cevat Ekinci ise, 2018 yılından beri Batman'da tekstil üretim işini yaptığını dile getirdi. Personel istihdam sayısı, üretim gücü ile Batman'ın artık belli bir kıvama gelmiş durumda olduğunu kaydeden Ekinci, "Pandemi ile beraber üretimde çeşitli sıkıntılar yaşandı. Bu aşamada fason işi yapan üreticilerin artık biraz daha kendi işlerini yapması gerektiğini düşünüp, şehrimizin bu kıvama geldiğini düşünüyoruz. Bu anlamda üretici arkadaşlarla bir araya geldik ve inşallah bir marka çalışması yapıyoruz. Şu anda ilk hedefimiz öncelikli olarak kendi kentimiz, sonra komşularımız için inşallah bölgesel bir marka hedefimiz var" ifadelerini kullandı. - BATMAN