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Batman'da Yağlık Ayçiçeği Üretimi Destekleniyor

Batman'da Yağlık Ayçiçeği Üretimi Destekleniyor
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Batman'ın Beşiri ilçesinde ikinci ürün olarak ekilen yağlık ayçiçeğinin iyi verim vermesi, devlet desteğiyle yaygınlaştırılmayı hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenecek proje ile çiftçilere alternatif üretim alanları sunulması planlanıyor.

Batman'ın Beşiri ilçesinde ikinci ürün olarak ekilen yağlık ayçiçeğinin iyi verim vermesinin ardından önümüzdeki yıllarda devlet desteğiyle yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Devlet desteğiyle deneme amaçlı Beşiri ilçesine bağlı Danalı köyünde ikinci ürün olarak ekimi yapılan yağlık ayçiçeği üretim alanında saha ziyareti yapan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak, Batman'da tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve çiftçilere alternatif üretim alanlarının oluşturulması için hayata geçirilen ayçiçeği projesinin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Toprak, "Batman İl Müdürlüğü tarafından ekiminin yaygınlaştırılması amacı ile demonstrasyon çalışması yapılmış, yapılan çalışmalar neticesinde Ayçiçeğinin bölge iklim şartlarına ve toprak yapısına uygun olduğu tespit edilmiştir. Ayçiçeği tarımının bu bölge açısından son derece uygun olduğu ve bu bölgede ekilebilir bir ürün olması nedeniyle üretiminin yaygınlaştırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenecek ve yeni üretim planlamasına dahil edilecektir" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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