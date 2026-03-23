Alman armatörlerden "Basra Körfezi" uyarısı

Alman Armatörler Birliği (VDR), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran'ın misillemesi sonucu Basra Körfezi'nde ticari taşımacılığın büyük bir tehdit altında olduğunu bildirerek, bölgede mahsur kalan binlerce denizcinin can güvenliğine ilişkin acil uyarıda bulundu.

VDR Başkanı Gaby Bornheim, Hamburg'da düzenlenen yıllık basın toplantısında, Orta Doğu'da şubat sonunda başlayan çatışmalardan bu yana yaklaşık 20 bin denizciyi taşıyan 2 binden fazla ticari geminin bölgede mahsur kaldığını açıkladı.

Bu gemiler arasında 10 Alman şirketine ait, içinde yaklaşık bin mürettebatın bulunduğu en az 50 geminin de yer aldığı belirtildi.

Küresel ticaretin üçte ikisinin deniz yoluyla yapıldığına dikkati çeken Bornheim, "İran'daki savaş, jeopolitik çatışmalar ile küresel tedarik zincirlerinin ne kadar iç içe geçtiğini bir kez daha gösterdi. Almanya gibi bir ihracat ülkesi için ticari gemiciliğin korunması stratejik bir öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

"Vurulma riski artık bir ihtimal değil"

VDR Genel Müdürü Martin Kröger ise mürettebatın ikmal durumunun şu an için yeterli olduğunu ancak güvenlik riskinin had safhaya ulaştığını belirtti. Kröger, "Vurulma riski artık bir ihtimal değil, acı bir gerçek. Maalesef yaralanmalar ve can kayıpları yaşanıyor." dedi.

Gemilerin bir otomobil gibi kenara çekilip terk edilemeyeceğini vurgulayan Kröger, gemilerin operasyonel kalması için saldırı tehlikesi altında çalışmaya devam edildiğini aktardı.

Alman ticaret filosunun ülke için "stratejik bir hazine" niteliğinde olduğuna dikkati çeken Kröger, filonun sadece mal tedarikini güvence altına almadığını, aynı zamanda ihtiyaç duyulduğunda askeri takviye ve insani yardım operasyonlarına da imkan tanıdığını ifade etti.

"Gönüllü deniz hizmeti" önerisi"

VDR, artan jeopolitik risklere karşı Alman hükümetine "bir yıllık gönüllü deniz hizmeti" modelini önerdi. Gençlerin mesleki eğitimine sayılacak bu modelin, olası bir zorunlu askerlik durumunda sivil bir alternatif olarak kabul edilmesi talep ediliyor.

Almanya, konteyner taşımacılığında Çin'i geride bıraktı

VDR verilerine göre, Almanya, 1716 gemi ve 46,7 milyon grostonluk kapasitesiyle dünyanın en büyük 7. ticaret filosu konumunu koruyor. Konteyner taşımacılığında büyük bir atılım gerçekleştiren Alman filosu, 30,4 milyon groston hacme ulaşarak Çin'i (30,2 milyon groston) geride bıraktı ve dünya ikinciliğine yükseldi. Bu alanda zirvede ise 41,2 milyon groston ile İsviçre yer alıyor.