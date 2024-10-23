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Başlangıç Noktası Akademi Programı Başvuruları Devam Ediyor

Başlangıç Noktası Akademi Programı Başvuruları Devam Ediyor
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Türkiye Bilişim Vakfı'nın üniversite öğrencilerine yönelik Başlangıç Noktası Akademi programı, gelecek liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyor. Programa başvuru için son tarih 1 Kasım 2024 olarak belirlendi.

Türkiye Bilişim Vakfı'nın platformu Başlangıç Noktası'nın üniversite öğrencilerine yönelik 'Başlangıç Noktası Akademi' programı bu yıl da sürüyor. Geleceğin genç liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan programa başvuru için son tarihin 1 Kasım 2024 olduğu belirtildi.

Eczacıbaşı'nın kurucu sponsoru olduğu Türkiye Bilişim Vakfı platformu Başlangıç Noktası, üniversite öğrencilerine yönelik Başlangıç Noktası Akademi programının 2025 dönemi başvuruları sürüyor. Geleceğin yetkinliklerini içeren eğitim ve mentorluk sağlayarak genç liderler yetiştirmeyi amaçlayan program, katılımcı gençlerin eşsiz bir iş dünyası ağına girmelerini de sağlıyor.

Başlangıç Noktası Akademi, katılımcıların bireysel ve profesyonel hayatlarında sosyal fayda sağlayan projelere öncülük etmelerini destekliyor. Program içeriği, iyilik için teknoloji temellerine dayanıyor. Müfredat, Dünya Ekonomik Forumu gibi uluslararası kuruluşların raporları dikkate alınarak, alanında uzman isimler tarafından her sene güncelleniyor. Eğitim başlıkları arasında, sürdürülebilirlik, analitik düşünme, liderlik, teknoloji okuryazarlığı ve küresel farkındalık alanlar bulunuyor.

Proje ve etkinliklere katılıyorlar

Programa başvuranlar titiz bir değerlendirme sürecinden geçiyor ve yaklaşık 40-50 öğrenci kabul ediliyor. Programa kabul edilen "etkili genç liderler", Başlangıç Noktası ağının parçası olarak çeşitli projelere ve etkinliklere de katılma imkanına sahip oluyorlar.

Bunun yanı sıra tüm başvuranlar, programa kabul edilmelerinden bağımsız olarak, Enocta iş birliğiyle sunulan 30 saate yakın 21. yüzyıl yetkinlikleri video eğitimlerinden yararlanma fırsatını elde edecekler. Başlangıç Noktası Akademi mezunları, Türkiye Bilişim Vakfı'nın ekosistemi sayesinde staj fırsatları da yakalıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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