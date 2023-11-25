Başkent EDAŞ Zonguldak'ta olası fırtına öncesi teyakkuzda

Başkent EDAŞ olası yeni fırtına öncesi 500'e yakın saha çalışanı ve 200'ü aşkın araç ile teyakkuz halinde olduğunu açıkladı. Şirket, Zonguldak'ta beklenen fırtına öncesi hazırlıklarını tamamlarken, afet karşısında yaşanabilecek tüm olumsuz senaryolara karşı ekiplerini ilin kritik noktalarında konuşlandırdı.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) elektrik dağıtım sorumluluk alanında yer alan Zonguldak'ta, olumsuz hava koşullarının etkisini yeniden göstermesine karşı tüm tedbirlerini aldı. Başkent EDAŞ, geçen hafta geniş bir alana yayılan ve çok daha uzun sürede üstesinden gelinebilecek kesintileri giderdi.

Şirket, henüz yeni bir afet atlatmasına karşın son meteoroloji duyurularında verilen tam fırtına uyarısıyla, yeniden teyakkuza geçerek perşembe ve cuma günü sürdürdüğü hazırlıklarını tamamladı.

Önceki afetin ilk gününden bu yana Zonguldak'ta çalışmalarını sürdüren şirket üst yönetimi ve saha çalışanları, ikinci kez fırtına uyarısı yapılmasının ardından tekrar teyakkuza geçti.

Depolarındaki malzemeleri tamamlayan Başkent EDAŞ üst yönetimi ise, geçen hafta güney illerden gelerek yoğun mesai harcayan çalışanlara teşekkür etti.

Yeni destek ekipleri geldi

Söz konusu ekipler illerine dönerken, Başkent EDAŞ sahadaki koordinasyonu olumsuz etkilemeyecek ölçüde azami yeni destek ekibini Zonguldak'a sevk etti.

Meteorolojik veriler doğrultusunda bu hafta sonu gerçekleşmesi beklenen fırtına nedeniyle bölgede 500'e yakın saha çalışanı ve 200'ü aşkın araç ile teyakkuza geçti. Bölgenin sık ormanlarla kaplı yüksek kesimlerinde karla, diğer noktalarda ise fırtına ve sağanak yağış kaynaklı sel ve devrilen ağaçlar ile mücadele eden ekiplere destek olmak için vinç, kepçe ve ekskavatör gibi ağır makinalar da belirlenen kritik noktalarda müdahale için göreve hazır hale getirildi.

Geniş çaplı afete karşı bölgesel hazırlık

Afetin etki alanının Bartın ve Kastamonu'yu da içine alarak genişlemesi ihtimalini karşı hazırlıklarını yapan Başkent EDAŞ bölgede 1128 personel ve 506 araç ile çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları ve afetle mücadele kapsamında tüm kamu kurumları ve paydaşları ile iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüren şirket, geçtiğimiz hafta yaşanan afet kapsamında bölgedeki yetkililerle koordinasyonlu bir şekilde elektrik dağıtım faaliyetlerine devam ediyor.

Daha önce yaşanan afetlerde olduğu gibi yaşanması beklenen yoğun hava muhalefetine karşı tüm tedbirleri alan şirket, Zonguldak'ta valilik, belediye, hastane, emniyet ve şehrin su ihtiyacının sağlandığı baraj gibi kritik noktaların enerji ihtiyacının karşılanması için çalışmalarını sürdürecek. - ZONGULDAK