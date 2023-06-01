Başkan Soyer'den Süt Günü Mesajı: 'Kimse Üretmekten Vazgeçmeyecek'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Haziran Dünya Süt Günü mesajında, 'Yerel üreticinin ve tüketicinin kazandığı bir süt ekonomisi yarattık, 'İzmirli' markası ile tüm süt mamullerini tek çatı altında topladık. Bayındır Süt İşleme Fabrikası günde yaklaşık 100 ton süt işleyecek. Kimse üretmekten vazgeçmeyecek' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Haziran Dünya Süt Günü mesajında, "Yerel üreticinin ve tüketicinin kazandığı bir süt ekonomisi yarattık, 'İzmirli' markası ile tüm süt mamullerini tek çatı altında topladık. Bayındır Süt İşleme Fabrikası günde yaklaşık 100 ton süt işleyecek. Kimse üretmekten vazgeçmeyecek" dedi.

Tunç Soyer, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla bugün videolu bir mesaj yayınladı. Soyer, mesajında şunları kaydetti:

"Yerel üreticinin ve tüketicinin kazandığı bir süt ekonomisi yarattık, 'İzmirli' markası ile tüm süt mamullerini tek çatı altında topladık. Bayındır Süt İşleme Fabrikası günde yaklaşık 100 ton süt işleyecek. Kimse üretmekten vazgeçmeyecek" dedi.