Başkan Orkan Kabakdere ve Üçpınar'da yatırımları inceledi

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Kaymakam Metin Arslanbaş ve AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ile birlikte Kabakdere ve Üçpınar Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, belediyenin yatırımlarını incelediler.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Kaymakam Metin Arslanbaş ve AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ile birlikte Kabakdere ve Üçpınar Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, belediyenin yatırımlarını incelediler.

Karesi Belediyesi kırsal mahallelere yönelik yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Yol, kaldırım, semt spor sahaları, temizlik, bakım gibi toplumun tüm kesimlerini kapsayan çalışmalarını sürdürüyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan bunların yanında mahalle ziyaretlerini sürdürerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kaymakam Metin Arslanbaş ve AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ile birlikte Kabakdere ve Üçpınar Mahallelerini ziyaret eden Başkan Orkan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahallerde yürütülen çalışmalarda İncelemelerde bulunan heyet daha sonra mahalle muhtarı ve vatandaşlarla köy kahvehanesinde bir araya geldi. Heyet son olarak ise Temizlik İşleri Ek Hizmet Binası ve 1. Sınıf Katı Atık Getirme Merkezi inşaatında incelemelerde bulundular. Başkan Orkan yatırımlar konusunda Başkan Yılmaz, Kaymakam Arslanbaş ve Başkan Hocaoğlu'na bilgi verdi. - BALIKESİR