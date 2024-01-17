Başkan Ömer Günel, Kapalı Pazar Yerini Ziyaret Etti

Başkan Ömer Günel, Kapalı Pazar Yerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Ömer Günel, haftada 4 gün tezgahların kurulduğu alandaki asansörün komple yenilenerek yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Başkanı Ömer Günel, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan ve kentin en yoğun alışveriş trafiğinin yaşandığı Kapalı Pazar Yeri ziyaretinde önce hemşehrilerine sıcak çorba ikramında bulundu. Ardından tezgahları dolaşan Başkan Ömer Günel, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Fiyat etiketlerini inceleyip, ekonominin de nabzını tutan Başkan Ömer Günel Kuşadalıların dertlerini dinledi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Kapalı Pazar Yerindeki eksikliklerin daha önce gerçekleştirilen çalışmalarla giderildiğini belirten Başkan Ömer Günel, "Bizim için esnaf ve hemşehrilerimizin konforlu, hjyenik ve güvenli bir ortamda satış ve alışveriş yapmaları çok önemli. Bugün yapacak olduğumuz yeni bakım çalışmaları hakkında hemşehrilerimize bilgilendirmede bulunduk. Kapalı Pazar Yerinde yer alan asansörü komple yenileyerek, en kısa sürede hizmete açacağız" diye konuştu. - AYDIN